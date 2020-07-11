محمود پور معظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در سال گذشته برای ۷۳ طرح مشاغل خانگی در دامغان پرونده تشکیل که از این تعداد ۶۴ طرح موفق به دریافت تسهیلات از بانکهای عامل شدند، ابراز کرد: در این سال ۷۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تسهیلات بانکی به ۶۴ طرح مشاغل خانگی از سوی بانکهای عامل شهرستان پرداخت شد.
وی اضافه کرد: تعداد طرحهای مشاغل خانگی دامغان در سال ۹۷ نیز ۱۳۹ طرح به میزان یک میلیارد و ۷۳ میلیون تومان تسهیلات بود که خوشبختانه این وامها پرداخت شدهاند همچنین شاخص نشان از کاهش میزان تسهیلات در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ دارند.
رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دامغان به میزان پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری در این شهرستان از سال ۹۷ تاکنون پرداخت و گفت: در این باره زمانی ۳۲ میلیارد و ۲۱۲ میلیون تومان تسهیلات اشتغال روستایی و عشایری در شهرستان پرداخت شد که دو میلیارد تومان آن، از محل اعتبارات شناور دیگر شهرستانهای استان سمنان بوده است.
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