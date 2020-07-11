به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه، محمد باقر نوبخت در نشست‌های مجازی خود از طریق اینستاگرام، با تأکید بر اینکه ۹۰ درصد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان هم‌تراز از ابتدا هم در نظر دولت بوده است، اعلام کرد: جداول مربوط به تعیین شاغل مشابه با همکاری بازنشستگان تهیه و به امضا رسیده است.

وی ادامه داد، ظرف یکی دو ماه آینده این تأمین اعتبار از جابه جایی ردیف‌های اعتباری انجام خواهد شد.

دکتر نوبخت با بیان اینکه از اول مهرماه این همسان سازی انجام خواهد شد، تاکید کرد: با توجه به بار سنگین مالی همسان سازی، یک اقدام تاریخی در راستای حمایت از حقوق بازنشستگان عزیز صورت گرفت.

معاون رئیس جمهور با اشاره به جلسات متعدد مشورتی که با حضور نمایندگان بازنشستگان در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، گفت: تا کنون جلساتی با حضور بیش از ۶۰ نفر از نمایندگان بازنشستگان محترم برگزار شده و عمده پیشنهادات این عزیزان مبتنی بر همسان سازی ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان شاغلان هم‌تراز بود، این پیشنهاد مورد تأیید دولت بوده و در نهایت همین پیشنهاد پیگیری خواهد شد.

وی افزود، در نهایت مقرر شد جدولی تهیه شود که درآن دریافتی بازنشستگان تا ۹۰ درصد شاغلان هم‌تراز همسان سازی شود.

۳۰۰۰ نفر از کادر درمان حاضر در دوران مقابله با کرونا استخدام می‌شوند

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به صدور مجوز استخدام جدید ۳۰۰۰ نیروی شرکتی و قراردادی در وزارت بهداشت که بر اساس درخواست وزیر بهداشت انجام شده است، گفت: پیش از این نیز مجوز استخدام ۳۴۰۰ نفر از کادر درمان به وزارت بهداشت داده شده بود و در این مرحله طی مذاکره‌ای که با وزیر بهداشت انجام شد مقرر شد استخدام رسمی از میان کادر درمان حاضر در دوران مقابله با کرونا صورت گیرد.

نوبخت گفت: طی هفته گذشته ۱,۰۰۰ میلیارد تومان کارانه پرستاران پرداخت شده است، همچنین رایزنی‌های لازم برای پرداخت قسط دوم ریالی اعتبار یک میلیارد یورویی با بانک مرکزی انجام شده است، به این ترتیب با واریز قسط دوم ریالی از سوی بانک مرکزی به خزانه، اعتبار لازم به حساب وزارت بهداشت واریز خواهد شد. همچنین از اول مهر ماه فوق العاده ویژه کادر درمان پرداخت خواهد شد.

پاداش پایان خدمت همه بازنشستگان لشکری و کشوری سال ۱۳۹۸ تا قبل از مهر پرداخت می‌شود

وی در خصوص پاداش بازنشستگان گفت: تا قبل از اول مهر پاداش پایان خدمت همه بازنشستگان لشکری و کشوری سال ۱۳۹۸ پرداخت خواهد شد.