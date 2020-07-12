مهرستان مقصد گردشگری مناسبی برای گردشگران داخلی و خارجی است

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز هادی میرزایی مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور، طالبی عضو هیأت مدیره مؤسسه خیریه هاسب و جمعی از کارشناسان وزارت میراث فرهنگی و گردشگری به همراه محمدرفیع دهواری فرماندار از بناهای تاریخی و گردشگری شهرستان مهرستان بازدید کردند.

هادی میرزایی، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور در حاشیه این بازدید در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در بازدیدهای استانی امروز توفیقی حاصل شد تا از بناهای تاریخی و گردشگری شهرستان مهرستان جهت احیا و بهره برداری و همچنین فعالیت توسعه صنایع دستی داشته باشیم.

وی افزود: شهرستان مهرستان با تاریخ و قدمت دیرینه و همچنین در موقعیت استراتژیک که داراست می‌تواند مقصد گردشگری برای گردشگران داخلی و خارجی باشد.

میرزایی گفت: وجود منطقه حافظت شده کوه بی رک با ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بی نظیر، جنگل پدگان، ماهانی، کلک، سدماشکید علیا، سد آشار، قلعه زابلی و ایرفشان از جمله مناطق گردشگری شهرستان می‌توان اشاره کرد.

مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره صندوق احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی کشور بیان داشت: صندوق احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی که با اصلاح قانون و با استناد از ماده حمایت از هنرمندان در گام اول می‌تواند در واگذاری بناهای تاریخی بخش غیر دولتی به عنوان زیر ساخت‌های حوزه گردشگری استفاده کرد.

وی تصریح کرد: امید است با هم افزایی و همکاری فرماندار محترم مهرستان از ظرفیت‌های صندوق احیا بناهای تاریخی به جهت حمایت از هنرمندان فعالین صنایع دستی و فرش دستباف در منطقه باشیم.