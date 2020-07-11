تساوی شهرخودرو و سایپا به سود پرسپولیس/ خروج موقت از وضعیت نارنجی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال شهرخودرو و سایپا از ساعت ۲۰:۳۰ درورزشگاه امام رضا (ع) مشهد برگزار شد که این دیدار با تساوی یک - یک به اتمام رسید.

امین قاسمی نژاد(۹) برای شهرخودرو و آرمین سهرابیان (۶+۹۰) برای سایپا گلزنی کردند.

سایپا در حالی تن به تساوی مقابل میزبان مشهدی خود داد که یک پنالتی هم به دست آورد اما صادق بارانی نتوانست در دقیقه ۱۵، دروازه مهدی رحمتی را بگشاید.

شهرخودرو در حالی پس از دو برد متوالی به یک امتیاز این دیدار خانگی رضایت داد که سرآسیابی از سمت سرمربیگری این تیم استعفا داده بود تا «کوزین» هدایت مشهدی ها را بر عهده داشته باشد.

نماینده مشهد با این تساوی ۴۲ امتیازی شد تا همچنان جدی ترین رقیب برای پرسپولیس که با ۵۶ امتیاز در صدر جدول است محسوب شود.

سایپا نیز با ۲۲ امتیاز در ره دوازدهم جدول باقی ماند تا فعلا با خطر سقوط فاصله داشته باشد.