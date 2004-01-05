كمپ ديويد را فراموش نمي كنيم اما رابطه با مصر ضروري است

حميد رضا حاج بابايي درگفتگو با خبرنگار مهر با تاكيد بر اولويت اتحاد جهان اسلام در تنظيم روابط خارجي با كشورها گفت: در اين موقعيت حساس و با توجه به تهديد آمريكا و اسرائيل عليه كشورهاي اسلامي و اوضاع نابسامان فلسطين، عراق وافغانستان كشورهاي اسلامي بايد به اجبار براساس مشتركاتشان متحد شوند اما اين بدان معنا نيست كه نقاط افتراق را به فراموشي بسپارند .

وي درخصوص سخنان احمد ماهر مبني برلزوم به تاريخ سپردن كمپ ديويد و ازسرگيري روابط گفت : مسلما جمهوري اسلامي ايران نسبت به نقطه سياه كمپ ديويد همان موضع زمان امام راحل را دارد و هرگز موضع مصر دركمپ ديويد كه جهان اسلام را زير سوال برد فراموش نخواهد كرد ، اما اين بدان معنا نيست از اتحادي كه مهم تر از آن قضيه است چشم پوشي شود .

عضوكميسيون امنيت ملي مجلس با اشاره به ضرورت همبستگي و رابطه نزديك سياسي كشورهاي اسلامي براي حمايت ازمواضع يكديگردرسازمان ملل و همچنين بالابردن قدرت تاثيرگذاري كشورهاي مسلمان درعرصه بين الملل وجلوگيري ازاعمال قدرت دشمنان اسلام بركشورهاي اسلامي تاكيد كرد : هيچ موضوعي ميان كشورهاي اسلامي نبايد مانع شكل گيري اين مهم شود.

نماينده مردم همدان درمجلس شوراي اسلامي پيش قدم شدن مصر را در ايجاد رابطه دوستانه سياسي با ايران راهكاري از سوي اين كشور براي كمرنگ ساختن نقطه سياه كمپ ديويد خواند و با انتقاد از سخنان احمد ماهر وزير امور خارجه مصر كه تلويحا خواستار به فراموشي سپردن اين نقطه سياه از سوي ايران شده بود گفت : نقاط افتراق به قوت خود باقي است اما رابطه ايران و مصر كه با شروع خوب ملاقات اوليه روساي جمهور دو كشور درآستانه از سرگيري است نبايد قرباني چنين مسائلي شود.

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