۳ رزمنده حشدشعبی شهید و ۷ نفر دیگر زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موازین نیوز، منابع عراقی از شهادت و زخمی شدن شماری از نیروهای حشدشعبی در نخستین روز از عملیات ابطال العراق برای پاکسازی نوار مرزی شرق عراق با جمهوری اسلامی ایران از تروریست‌های داعش خبر دادند.

بر اساس این گزارش، در پی انفجار دو بمب در این عملیات ۳ نیروی حشدشعبی شهید و ۷ نفر دیگر زخمی شدند.

بمب اول در مسیر تیپ ۱۶ حشدشعبی در غرب دریاچه حمرین منفجر شد و به شهادت سه نفر از نیروهای حشدشعبی منجر گردید. در این انفجار پنج نیروی حشدشعبی هم مجروح و دو خودروی نظامی آنها تخریب شد.

بمب دوم هم در مسیر نیروهای مبارزه با تروریسم منفجر شد و در پی آن دو نفر از این نیروها زخمی شدند.