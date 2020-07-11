سازمان سنجش آمادگی کامل برای برگزاری آزمون ها را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی نحوه حضور دانشجویان در دانشگاهها در سال تحصیلی جدید را تشریح کرد و گفت: دانشگاهها در حال برنامهریزی برای برگزاری دروس عملی و حضور دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای انجام آزمایشها و پایاننامهها هستند.
وی ادامه داد: دانشگاهها حتماً مقاطع زمانی را برای حضور این دانشجویان در دانشگاهها برنامهریزی میکنند چون همه دانشجویان در دانشگاه حضور ندارند، دانشگاهها برای ارائه خدماتی مثل خوابگاه و تأمین سرویسهای دیگر میتوانند ظرفیت کل را بین تعداد کمتری از دانشجویان توزیع کنند.
وزیر علوم افزود: اگر این حضور هم در مقطع زمانی چند هفتهای باشد حالا با تصمیم دانشگاهها میتواند در طول ترم به سه گروه از دانشجویان سرویس دهد.
غلامی ادامه داد: امیدواریم با این تدابیر هم حضور دانشجویان در دانشگاهها قطع نشود و همین که برگزاری واحدهای درسی عملی و پایاننامهها و آزمایشها با مشکل روبرو نشود.
وزیر علوم ادامه داد: در حال حاضر دانشجویان تحصیلات تکمیلی بویژه دانشجویان دکتری و کارشناسی ارشد، در حال انجام مراحل آخر تحقیقات پایاننامه و آزمایشهای خود هستند و در دانشگاهها حضور دارند.
وی ادامه داد: امیدواریم این اتفاق برای پیشبرد بهتر آموزش دانشجویان شکل گیرد آموزشها نیز در دانشگاهها آموزشهای ترکیبی است ولی پایه و اساس آن آموزش مجازی است تا هر جا دانشگاهی خواست تغییر برنامهای از حضوری به مجازی داشته باشد با مشکلی مواجه نشود.
غلامی ادامه داد: شروع سال تحصیلی از ۱۵ شهریورماه است دانشگاهها ممکن است چند روز زودتر و یا چند روز دیرتر شروع کنند ولی مبنا ۱۵ شهریور است برای اینکه ما بتوانیم ترم را برای دوره پیشبینیشده و تا اواخر دی ماه تمام کنیم.
وی ادامه داد: برای دانشجویان جدیدالورود اگر مشکل پیش نیاید سازمان سنجش آمادگی کامل برای برگزاری آزمونها را دارد بعضاً نگرانیهایی در فضای مجازی منتشر میشود که باید گفت این سازمان مجموعهای با تجربه حساس، دلسوز و با احساس مسئولیت در برنامهریزی آزمونها است و حمل بر این نشود که ممکن است به این موضوع بیتفاوت باشد.
غلامی خاطر نشان کرد: لذا تمام تلاش این است که در دو تا سه ساعت که یک داوطلب در صندلی آزمون مینشیند اتفاقی نیفتد قطعاً داوطلبان ما مطلع از شرایط بیماری هستند بین منزل تا آزمون مراقب خود هستند محل آزمون هم تدابیر لازم برای برگزاری سالم آزمونها دیده شده است.
وزیر علوم افزود: امیدواریم بموقع آزمونها برگزار شود تا هیچکدام از این دانشجویان که تلاش کردند و درس خواندن برای ورود به دانشگاهها در مقاطع مختلف دچار آسیبهایی از لحاظ زندگی و روحی نشوند در مورد دانشجویان جدیدالورود به ویژه دانشجویان کارشناسی و کاردانی تلاش ما این است که بعد از ثبتنام اواخر مهرماه یک دوره حضوری برای این دانشجویان در دانشگاه پیشبینی شود.
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