۷ هزار توانخواه دانشجو توسط بهزیستی استان تهران حمایت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد خادم عصر شنبه در نشست منطقه غرب تهران با اشاره به اینکه کارکنان سازمان بهزیستی باید افرادی توانمند باشند تا بتوانند خدمتی شایسته به جامعه هدف ارائه کنند اظهار داشت: در خانواده بهزیستی به کاربران مسئولیت‌ها و وظایفی از جانب سازمان احاله می‌شود و آنها باید رسالت‌های سازمان را به خوبی به انجام برسانند.

معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران در موضوع ابنیه های در اختیار گفت: متأسفانه ما ابنیه های خود را به درستی مدیریت نمی‌کنیم به عنوان مثال در اجاره دادن فضاهای خاص و صرف مبالغ دریافتی در مسیر اهداف سازمان که روالی غیر منطقی و غیر عقلایی است باید بازتعریف مجددی داشته باشیم و شرایطی فراهم نمائیم تا ولی نعمتان از ابنیه ها استفاده درست کرده و بهره برداری آنها را مدیرت کنیم.

خادم با اشاره به حمایت تحصیلی بیش از هفت هزار توان خواه دانشجو در استان تهران افزود: خانواده بزرگ بهزیستی استان تهران این تعداد محصل در مقطع تحصیلات دانشگاهی دارد و این به معنای آن است این افراد علیرغم اینکه معلولیت داشته و از بعد جسمی نقصان دارند اما توانمندی‌های خاص خود را دارند و می‌طلبد همکاران در جای جای استان، امور مختلف خود را در قالب راه اندازی مؤسسات خاص به ویژه حوزه فرهنگی به این افراد واگذار کرده تا اولاً شاغل شده و ثانیاً به نحو کامل، توانمند گردیده و سازمان نیز از توان آنها استفاده نماید.

وی با اشاره به اینکه توان خواهان ثبات شغلی مناسبی را ندارند، بیان داشت: متأسفانه از توان واقعی و حداکثری جامعه هدف در جای خود به خوبی استفاده نمی‌شود و شاهد بهره برداری‌های غیر منطقی از آن هستیم.