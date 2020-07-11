بازی بزرگ «کوچک» از آب درآمد/ استقلال و تراکتور خودزنی کردند!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و تراکتور در هفته بیست و چهارم رقابت‌های لیگ برتر از ساعت ۲۱ امروز شنبه در ورزشگاه خالی از تماشاگر آزادی برگزار شد که این دیدار در پایان با تساوی بدون گل به پایان رسید.

دو تیم در شرایطی به مصاف هم رفتید که برای رسیدن به مکان‌های بالاتر جدول و البته رقابت برای کسب سهمیه المپیک به سه امتیاز آن نیاز داشتند اما آن چه در طول ۹۰ دقیقه رقم خورد یک بازی فیزیکی و تقریباً بی برنامه از سوی هر دو تیم بود که عملاً اجازه نداد موقعیت‌های خطرناکی روی دروازه‌ها ایجاد شود.

در نیمه اول دو تیم نمایش سرد و بدون موقعیتی داشتند اما شرایط در نیمه دوم متفاوت شد و کمی بازی سرعت بیشتر به خود گرفت و از فیزیکی بودن آن کاسته شد. با این حال تا دقیقه ۷۵ بازهم موقعیت خطرناکی ایجاد نشد اما در این دقیقه مهدی قائدی با شوتی تماشایی و فنی توپ را به تیر افقی دروازه تراکتور زد تا مهمترین صحنه بازی شکل بگیرد.

دو تیم در دقایق پایانی تلاش کردند دروازه حریف را باز کنند اما بازهم کیفیت پایین بازیکنان در روند بازی اجازه خطرساز شدن روی دروازه‌ها را نداد.

در دقیقه ۸۶ استقلال یک موقعیت دیگر هم بوجود اورد که بازهم مهدی قائدی روی توپ تأثیرگذار شد و با ضربه سر دروازه تراکتور را با خطر جدی مواجه کرد اما رشید مظاهری با واکنشی عالی توپ را دفع کرد تا بازهم دروازه‌ها بسته بماند.

در وقت‌های اضافه استقلال فشار زیادی روی دروازه تراکتور آورد تا به گل برتری دست پیدا کند اما این تلاش هم ثمری نداشت تا در نهایت امتیازات تقسیم شود و به درد هیچ کدام از دو تیم نخورد.

استقلال با این تساوی ۳۷ امتیازی شد و تراکتور هم به امتیاز ۴۱ رسید.