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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۸:۲۲

اداره کل هواشناسی گلستان خبرداد

ثبت بارش ۹۶ میلی متری در مینودشت/ سامانه جدید سه شنبه وارد می شود

ثبت بارش ۹۶ میلی متری در مینودشت/ سامانه جدید سه شنبه وارد می شود

گرگان- رئیس گروه پیش بینی و هشدار اداره کل هواشناسی گلستان با بیان این که سامانه فعال در استان سبب بارش نقطه ای در مینودشت شده است، گفت: سامانه پرفشار دیگری روز سه شنبه وارد استان می شود.

محمود محمدقلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: سامانه پرفشاری که گلستان را تحت تأثیر خود قرار داده سبب بارش دو الی سه میلی متری در اکثر نقاط استان شد.

وی افزود: همچنین بارش نقطه ای شدید به میزان ۹۶.۷ میلی متر در مینودشت اتفاق افتاد به گونه ای که سبب آبگرفتگی برخی از معابر شده است.

محمدقلی پور با بیان این که کاهش سه الی چهار درجه ای دما در مدت فعالیت این سامانه اتفاق افتاد، ادامه داد: مدل ها پیش یابی نشان می دهند که فعالیت این سامانه تا بعدازظهر و شب ادامه داشته و ما شاهد بارش پراکنده و ملایم خواهیم بود.

وی افزود: فردا (دوشنبه) هوا پایدار شده ولی در برخی از ساعات گاهی افزایش ابر و رگبار پراکنده پیش بینی می شود.

محمدقلی پور بیان کرد: از بعدازظهر سه شنبه سامانه پرفشار دیگری به تدریج سبب از غرب نفوذ کرده که امواج این سامانه سبب رشد ابر، رگبار و رعد و برق پراکنده در استان خواهد شد.

کد مطلب 4971510

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