طرح تابستانی نشاط معنوی در بقاع متبرکه گلستان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام نصرت الله جعفری اظهارکرد: غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان یکی از راهکارهای موثر در ایجاد آرامش و سلامت روانی خانواده و جامعه بوده و در کاهش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی نقش مهمی ایفا می کند.

وی افزود: از آنجا که شرایط کنونی ما را به رعایت فاصله گذاری اجتماعی ملزم می کند و با توجه به ضرورت تامین توامان سلامت جسم و روح نسل جوان، ما را برآن داشت تا بخشی از طرح نشاط معنوی امسال را در فضای مجازی برگزار کنیم.

جعفری بیان کرد: اهداف این طرح استفاده حداکثری از ظرفیت فضای مجازی و ارتباط گیری مؤثر با دانش آموزان ترویج معارف اسلامی و غنی کردن اوقات فراغت دانش آموزان با استفاده از ابزار های روز و زمینه سازی تربیت نسل جوان و نوجوان، جهت کادرسازی برای مدیریت بقاع متبرکه و مراکز افق است.

وی ادامه داد: زمان اجرای طرح ۲۱ تیرماه لغایت ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۹ مصادف با سالروز ولادت امام موسی کاظم علیه السلام است.

معاون فرهنگی اجتماعی اوقاف و امور خیریه استان گلستان گفت: مخاطباان این طرح دانش‌آموزان از رده سنی هفت الی ۱۸ سال (با مشارکت والدین) والدین دانش آموزان، جهت ارتقاء مهارت ها و توانمندی در تربیت فرزندان هستند.

وی اضافه کرد: با توجه به شرایط خاص امسال، فعالیت طرح نشاط معنوی از طریق کانال های فضای مجازی بقاع متبرکه انجام می شود.

جعفری بیان کرد: همان طور که در سنوات گذشته مشارکت با دستگاه های دیگر در دستور کار ادارات قرار داشت، امسال هم با تعامل نهادهایی از قبیل بسیج، آموزش و پرورش، اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان، کانون های فرهنگی هنری مساجد، گروه های خودجوش فرهنگی و غیره نسبت به تبلیغ کانال های مجازی بقاع متبرکه و عضوگیری گسترده مخاطبین اقدام می شود.

وی گفت: ارائه سخنرانی های کوتاه، برگزاری مسابقات مختلف، مشاوره مجازی، توسط مبلغان در کانال بقعه های متبرکه انجام می شود و در این خصوص تعدادی از مبلغان مسلط به سواد رسانه و آگاه به موضوعات فضای مجازی با هدف کمک و مساعدت به مدیران کانال ها، نسبت به تبلیغ مجازی اقدام می کنند.

جعفری بیان کرد: اجرای مسابقات ویژه نشاط معنوی در کانال های فضای مجازی بقاع متبرکه برنامه ریزی و اهدای جوایز در دستور کار قرار می گیرد.