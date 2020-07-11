به گزارش خبرنگار مهر، ساکت الهامی پس از تساوی بدون گل شنبه شب تیمش برابر استقلال گفت: بازی همانطور که پیش بینی کردیم برای هر دو تیم سخت بود. دنبال این بودیم که اول نبازیم. هر دو تیم می توانستند به گل برسند. برخی دقایق ما بازی را در اختیار داشتیم و برخی دقایق هم استقلال.

وی ادامه داد: خوشحالم که استقلال همه بازیکنانش را در اختیار داشت. امیدوارم که ما بتوانیم

الهامی در مورد اینکه چرا از شجاعی و دژاگه از ابتدا استفاده نکردید گفت: این دو بازیکن به خاطر شرایط کرونایی دیر به جمع ما اضافه شدند و اشکان فقط پنج روز با ما تمرین کرده بود. مسعود هم مصدوم بود.

سرمربی تیم فوتبال تراکتور با بیان اینکه می دانستیم بازی با استقلال برگزار خواهد شد گفت: پیش بینی های لازم را در این زمینه کرده بودیم. استقلال حق دارد که همه بازیکنانش را در اختیار داشته باشد. من از اول هم مخالف برگزاری لیگ بودم و الان هم هستم. الان عدالت رعایت نمی شود.

وی در این مورد گفت: تا زمانی که بازیهای عقب افتاده فولاد برگزار نشود ما با مالک باشگاه صحبت می کنیم که در مسابقات شرکت نخواهیم کرد. باید عدالت رعایت شود. نظر من این است که به لیگ ادامه ندهیم تا تکلیف بازیهای عقب افتاده مشخص شود.

ساکت الهامی تاکید کرد: اگر هواداران استقلال و تراکتور در ورزشگاه حضور داشتند قطعا فوتبالی به مراتب بهتر را شاهد بودیم و پنجاه درصد بازی زیباتری را مشاهده می کردیم.