مردم اطمینان داشته باشند آزمونها با شرایط مناسبی برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ایرج حریرچی در گفتگوی ویژه خبری درباره نگرانی درباره کنکور و امکان شیوع بیشتر کرونا گفت: کل شرکت کنندههای کنکور به اندازه دو ساعت حضور در مراکز خرید در تهران خطر ندارد. چند هزار نفر با تراکم به مراکز خرید مراجعه میکنند ولی کنکور با فاصله میروند.
وی افزود: امتحانات جامع و کنکور افراد با فاصله شرکت میکنند و تنها ممکن است در زمان ورودی و یا افرادی که از سایر شهرها می آیند مشکل ایجاد شود.
معاون کل وزارت بهداشت گفت: در زمان کنکور که افراد در شهرهای خودشان حضور دارند، فاصلههای میان داوطلبان مناسب است.
حریرچی یادآور شد: متعادل نگاه کنیم ضمن اینکه برخی از امتحانات، آزمونهای ورودی هستند و ما نمیتوانیم دانشگاههای خود را ببندیم. از یک طرف سینماها را باز میکنیم و از سوی دیگر دانشگاه را تعطیل کنیم؟ این امکان پذیر نیست.
وی گفت: امروز جلسه خوبی در سطح معاونان وزیر برگزار شد و صورت جلسهای تهیه شد و مردم اطمینان داشته باشند که امتحانات با شرایط مناسبی برگزار خواهد شد و جزئیات آن را پس از تأیید دو وزیر فردا اعلام میکنیم.
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