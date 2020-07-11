آمریکا تمرین شبیه سازی مقابله با قایق های تندرو برگزار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «میلیتری تایمز»، نظامیان آمریکا و امارات یک تمرین پنچ روزه را به منظور مقابله با حملات احتمالی قایقهای تندرو در خلیج فارس برگزار کردند.
در این تمرین که در جنوب آبهای خلیج فارس برگزار گردید از کشتی «یواساناس لوئیس بی پولر» به عنوان پایگاه شناور و مرکز اصلی تمرین مذکور استفاده گردید.
به گزارش وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون)، در این تمرین فرماندهی هوایی امارات با تروریستهای سنتکام (پرسنل دریایی و هوایی مرکز فرمادهی آمریکا در منطقه) حضور داشتند.
آمریکا میگوید که هدف از این تمرین فرصتی برای افزایش قابلیتهای این کشور و امارات برای واکنش به هرگونه تهدید در منطقه است.
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