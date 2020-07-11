طلبه بوشهری مهریه خود را وقف حوزه علمیه خواهران کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر اسماعیلی عصر شنبه در آئین واگذاری یک ملک به حوزه علمیه اظهار داشت: از مجموع دو هزار طلبه خواهر در استان بوشهر هزار و ۳۰۰ نفر مشغول به تحصیل بوده و ۷۰۰ نفر از طلاب فارغ‌التحصیل هستند.

وی با اشاره به اهدای یک باب مغازه توسط یک طلبه نیکوکار به حوزه علمیه، بیان کرد: طلبه نیکوکار خانم حسینی کیا بانوی طلبه بوشهری مهریه‌اش را وقف حوزه علمیه کرد.

مدیر حوزه علمیه خواهران استان بوشهر با اشاره به اینکه یک باب مغازه واقع در مجتمع تجاری پارسیان دلوار از توابع شهرستان تنگستان به حوزه اهدا شده است افزود: این ملک توسط خانم حسینی کیا و همسرشان اهدا شده و سند آن منتقل شده است.

وی با اشاره به تحصیل این طلبه در مدرسه علمیه الزهرا (س) بوشهر خاطرنشان کرد: خانم حسینی کیا در اقدامی نیکوکارانه تصمیم گرفت مهریه خود را که از سوی همسرشان به ایشان اهدا شده بود به حوزه علمیه خواهران استان اهدا و آن را وقف حوزه کرد.