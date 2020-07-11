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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۲:۳۴

یکشنبه‌شب؛

همایش مجازی «با ماسک لبخند بزن بوشهر» برگزار می‌شود

همایش مجازی «با ماسک لبخند بزن بوشهر» برگزار می‌شود

بوشهر - همایش مجازی صدها هزار نفری با ماسک لبخند بزن بوشهر یکشنبه‌شب برگزار خواهد شد که از کانال‌های مختلف شبکه مجازی به صورت مستقیم پخش می‌شود.

مدیرکل روابط عمومی استانداری بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همایش مجازی با ماسک لبخند بزن بوشهر یکشنبه شب به منظور ترویج و فرهنگ سازی رعایت پروتکل‌های بهداشتی بویژه استفاده از ماسک و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی برگزار می‌شود.

اسماعیل کاظمی اضافه کرد: این همایش مجازی با حضور مقامات و چهره‌های فرهنگی و هنری و ورزشی و حوزه سلامت استان و اجرای برنامه‌های شاد و متنوع روز یکشنبه ۲۲ تیرماه سال جاری ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این همایش به صورت زنده در برنامه شو نشینی سیمای بوشهر و همچنین سامانه شاد دانش آموزی پخش خواهد شد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری بوشهر بیان کرد: این همایش از طریق صفحات پربازدید اینستاگرام استان بوشهر نیز پخش می‌شود.

کد مطلب 4971548

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