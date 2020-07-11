مدیرکل روابط عمومی استانداری بوشهر در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همایش مجازی با ماسک لبخند بزن بوشهر یکشنبه شب به منظور ترویج و فرهنگ سازی رعایت پروتکلهای بهداشتی بویژه استفاده از ماسک و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی برگزار میشود.
اسماعیل کاظمی اضافه کرد: این همایش مجازی با حضور مقامات و چهرههای فرهنگی و هنری و ورزشی و حوزه سلامت استان و اجرای برنامههای شاد و متنوع روز یکشنبه ۲۲ تیرماه سال جاری ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه برگزار میشود.
وی ادامه داد: این همایش به صورت زنده در برنامه شو نشینی سیمای بوشهر و همچنین سامانه شاد دانش آموزی پخش خواهد شد.
مدیرکل روابط عمومی استانداری بوشهر بیان کرد: این همایش از طریق صفحات پربازدید اینستاگرام استان بوشهر نیز پخش میشود.
نظر شما