شورای امنیت قطعنامه ارسال کمک به شمال سوریه را تمدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه ارسال کمک به شمال سوریه را برای هفتمین سال تمدید کرد.

بر اساس این گزارش، پس از آنکه شورای امنیت شاهد سه روز جدال بین روسیه و چین و کشورهای غربی در این خصوص بود، این شورا سرانجام موافقت کرد فرایند ارسال کمک به شمال غربی سوریه از طریق باب الهوا به مدت یکسال تداوم یابد.

در نشست روز شنبه شورای امنیت سازمان ملل که به صورت مجازی برگزار شد چین و روسیه به این قطعنامه رای ممتنع دادند. دومنیکن دیگر کشوری بود که به این قطعنامه رای ممتنع داد.

۱۲ عضو دیگر شورای امنیت به این قطعنامه رای مثبت دادند.

این در حالی است که پیش از این قطعنامه پیشنهادی آلمان و بلژیک در این خصوص دو بار با وتوی چین و روسیه مواجه شده بود و مخالفت غربی ها با پیش‌نویس قطعنامه روسیه هم مانع تصویب این قطعنامه شد.

به این ترتیب روسیه و چین با رای ممتنع خود اجازه دادند روند ارسال کمک به شمال غربی سوریه تنها از یک مرز برای یکسال دیگر ادامه یابد.