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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۹:۳۳

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل خبر داد:

باران در راه اردبیل/ ناامنی حاشیه رودخانه‌ها

باران در راه اردبیل/ ناامنی حاشیه رودخانه‌ها

اردبیل- مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: آسمان استان طی هفته جاری در بیشتر اوقات نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد خنک و بارش باران پیش‌بینی می‌شود.

سیاوش محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: بر اساس بررسی‌های به عمل آمده طی هفته جاری آسمان استان در بیشتر اوقات نیمه ابری همراه با وزش باد خنک (در برخی مناطق با تند بادهای لحظه‌ای) خواهد بود.

وی با اشاره به فعالیت سامانه ناپایدار طی هفته جاری در استان، عنوان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های به عمل آمده با توجه به تداوم سامانه ناپایدار در بعضی ساعات نیز شاهد بارش باران (گاهی به صورت رگبار توأم با رعد و برق) در برخی مناطق استان خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: امروز (یکشنبه ۲۲ تیرماه) آسمان استان نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد (گاهی تند) و هوای خنک در برخی مناطق با بارش پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود.

محمدی با بیان اینکه هفته جاری هفته بارشی و خنک خواهد بود، افزود: بارش باران طی روز دوشنبه (۲۳ تیرماه) در برخی مناطق استان از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود و آسمان استان نیمه ابری تا ابری همراه با وزش باد (گاهی تند) پیش بینی می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس داده‌های به دست آمده روز سه‌شنبه (۲۴ تیرماه) آسمان استان صاف تا نیمه ابری با افزایش چند درجه‌ای دما و وزش باد (گاهی تند) همراه خواهد بود و در ساعات بعد از ظهر (بیشتر در ناطق مرکزی و جنوبی) افزایش ابر و احتمال رگبار باران دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با بیان اینکه طی امروز شهرستان‌های بیله سوار و پارس آباد با بیشینه دمای ۳۱ درجه و شهرستان خلخال با کمینه دمای ۱۰ درجه به ترتیب به عنوان گرم‌ترین و خنک‌ترین شهرستان‌های استان خواهند بود، افزود: با توجه به احتمال بالا آمدن ناگهانی آب مسیل‌ها و رودخانه‌ها توصیه می‌شود هم استانی‌های گرامی از تردد و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز و در صعود به ارتفاعات احتیاط کنند.

کد مطلب 4971556

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