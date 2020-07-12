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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۶:۵۱

۴ زمین لرزه فیروزکوه را لرزاند

۴ زمین لرزه فیروزکوه را لرزاند

چهار زمین لرزه بامداد یکشنبه بخش‌هایی از فیروزکوه را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد: زلزله‌ای به بزرگی ۲.۵ ریشتر ساعت ۶:۳۲:۵۴ فیروزکوه را لرزاند.

همچنین سه زمین لرزه پیاپی به ترتیب با قدرت ۳.۶، ۳.۳ و ۳ ریشتر بخش‌هایی از فیروزکوه را لرزاند.

زلزله ۳.۶ ریشتری یکشنبه، ۲۲ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۰۵:۱۵:۳۳ رخ داد و در ادامه دو زلزله ۳.۳ و ۳ ریشتری نیز به وقوع پیوست.

موقعیت و مرکز زلزله ۳۵.۶۲ شمالی و ۵۲.۶۲ شرقی و در عمق ۸ کیلومتری زمین ثبت شده است.

این زلزله‌ها در فاصله ۲۰ کیلومتری فیروزکوه، ۲۳ کیلومتری ارجمند و ۴۱ کیلومتری کیلان، استان تهران رخ داده است.

کد مطلب 4971557

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    نظرات

    • IR ۰۸:۰۶ - ۱۳۹۹/۰۴/۲۲
      0 0
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      اولی واقعاً وحشتناک بود

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