۴ زمین لرزه فیروزکوه را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اعلام کرد: زلزله‌ای به بزرگی ۲.۵ ریشتر ساعت ۶:۳۲:۵۴ فیروزکوه را لرزاند.

همچنین سه زمین لرزه پیاپی به ترتیب با قدرت ۳.۶، ۳.۳ و ۳ ریشتر بخش‌هایی از فیروزکوه را لرزاند.

زلزله ۳.۶ ریشتری یکشنبه، ۲۲ تیر ۱۳۹۹ ساعت ۰۵:۱۵:۳۳ رخ داد و در ادامه دو زلزله ۳.۳ و ۳ ریشتری نیز به وقوع پیوست.

موقعیت و مرکز زلزله ۳۵.۶۲ شمالی و ۵۲.۶۲ شرقی و در عمق ۸ کیلومتری زمین ثبت شده است.

این زلزله‌ها در فاصله ۲۰ کیلومتری فیروزکوه، ۲۳ کیلومتری ارجمند و ۴۱ کیلومتری کیلان، استان تهران رخ داده است.