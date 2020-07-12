فدراسیون ها برای رعایت پروتکل های بهداشتی برنامه ریزی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، دویست و چهل و هشتمین جلسه شورای معاونین عصر روز شنبه به ریاست مسعود سلطانی فر برگزار شد.

در این نشست مهدی علی نژاد معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای با اشاره به افزایش شیوع مجدد ویروس کووید ۱۹ اظهار داشت: کلیه فدراسیون‌ها موظف هستند بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا و بخش نامه‌های ابلاغی مربوط به رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی با هدف حفظ سلامتی ورزشکاران درباره فعالیت‌های ورزشی خود برنامه ریزی و آن را اجرا کنند.

علی نژاد تاکید کرد که اولویت حفظ سلامتی ورزشکاران است و این موضوع باید توسط فدراسیون‌های ورزشی مورد توجه قرار بگیرد.