  1. ورزش
  2. فوتبال جهان
۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۸:۱۲

مسابقات مقدماتی فوتبال زیر ۲۳ سال قهرمانی آسیا به تعویق افتاد

مسابقات مقدماتی فوتبال زیر ۲۳ سال قهرمانی آسیا به تعویق افتاد

با تصمیم AFC، مسابقات مقدماتی فوتبال زیر ۲۳ سال قهرمانی آسیا به تعویق افتاد.

به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روزنامه «استاد الدوحه» قطر، کنفدراسیون فوتبال آسیا مسابقات مقدماتی فوتبال قهرمانی آسیا را تا اکتبر ۲۰۲۱ (مهر و آبان ۱۴۰۰) به تعویق انداخت. این مسابقات قرار بود تابستان ۱۴۰۰ برگزار شود اما به خاطر تعویق المپیک و حضور چهار تیم آسیایی در این رقابت ها، AFC مجبور به تغییر تاریخ مسابقات مقدماتی قهرمانی آسیا شد. 

به این ترتیب ممکن است تاریخ جدیدی برای قرعه کشی این مسابقات تعیین شود. مرحله مقدماتی در مناطق مختلف از جمله شرق، جنوب شرق،غرب و  آسیای مرکزی و جنوب برگزار می شود.

کد مطلب 4971563

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها