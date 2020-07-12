راه آهن ایران از طریق جلفا به ترکیه متصل شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دفتر این نماینده مجلس، حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدرضا میرتاج الدینی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران با طرح این پیشنهاد اظهار کرد: می‌توان از طریق جلفا به ترکیه وصل شد تا هم راه ریلی آذربایجان‌شرقی از بن‌بست خارج شود و همه با این ظرفیت، انرژی جدیدی به حوزه صادرات کشور به عنوان یکی از بسترهای اصلی جهش تولید دمیده شود.

وی یادآوری کرد: با همکاری مسؤولان می‌توان پی گیر طرح‌هایی که ظرفیت جهش تولید را دارد، در مجلس شورای اسلامی شد.

وی گفت: در شرایط سخت باید روی پای خود بایستیم و بتوانیم موانع را برطرف و راه چاره برای توسعه صادرات و بهبود اقتصاد پیدا کنیم؛ در دفاع مقدس مواقعی بود که عملیات کلاسیک امکان‌پذیر نبود اما با این وجود با اراده رزمندگان شرایطی به وجود آمد تا دشمن عقب بنشیند و امروز باید از آن تجربه برای تحقق توسعه آذربایجان شرقی و کل کشور بهره برد.

حجت الاسلام میرتاج الدینی با بیان اینکه نسخه راهبردی تولید، توسط مقام معظم رهبری تدبیر شده است، افزود: اتکا به ظرفیت‌های داخلی و حمایت همه جانبه از تولید موجب عبور از شرایط سخت اجتماعی می‌شود.

وی ادامه داد: اصلاح نظام بانکی و رفع این مشکلات جزو برنامه‌های مجلس یازدهم است که در مجلس دهم نیز به آن پرداخته شد.

حجت الاسلام میرتاج الدینی همچنین در خصوص مشکلات بیمه قالی بافان هم گفت: بیمه قالیبافان سال ۱۳۸۸ تصویب شده، ولی به علت عدم تأمین مالی تاکنون مسکوت مانده است.

نماینده مردم تبریز اسکو و آذرشهر همچنین با اشاره به ظرفیت‌های موجود بالای آذربایجان‌شرقی در بخش تولید و صنعت، گفت: وجود مس سونگون و آلومینای سراب، تقویت بخش انرژی، انتقال آب ارس به تبریز و دریاچه ارومیه، تکمیل طرح ریلی راه آهن بستان آباد- تبریز از جمله ظرفیت‌ها و طرح‌هایی است که می‌تواند این استان را به نیرو محرکه جهش تولید تبدیل کند.

وی افزود: آذربایجان شرقی در صنایع و وسایل خانگی و شکلات و شیرینی، قطب بوده و تعداد واحدهای این استان در قبل از انقلاب از ۲۲۵ واحد اکنون به ۳۸۹۲ واحد صنعتی و تولیدی رسیده است.