اختصاص یک میلیارد تومان برای ودیعه مسکن مددجویان بهزیستی ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا همتی شامگاه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته بهزیستی با اصحاب رسانه که در فضای مجازی صورت گرفت، اظهار کرد: در حال حاضر بهزیستی استان ایلام در بخشهای حمایتی و تخصصی به مردم ارائه خدمت میدهد.
وی با اشاره به اینکه مراجعه و حضور مردم به صورت روزانه به خدمات بهزیستی افزایش یافته است، گفت: در حال حاضر دو هزار و ۵۰۰ خانوار پشت نوبتی برای دریافت خدمات بهزیستی در استان وجود دارد.
وی تصریح کرد: در صورت تامین اعتبار، این خانوارها نیز نظر حمایتهای بخشهای مختلف بهزیستی قرار خواهند گرفت.
اختصاص اعتبار برای مشکل ودیعه مسکن مددجویان
مدیر کل بهزیستی ایلام با اشاره به مشکلات پیش آمده در بحث اجاره بها و ودیعه مسکن برای اقشار محروم جامعه گفت: در این ارتباط به تازگی بنیاد مستضعفان یک میلیارد و ۵۰ میلیون تومان در اختیار بهزیستی استان قرار داده است.
وی ادامه داد: این اعتبار به دو صورت بلاعوض و تسهیلات ارزان قیمت در اختیار مددجویان واحد شرایط برای حل مشکل ودیعه مسکن قرار داده میشود.
همتی با اشاره به ازدواجهای دختران کم سن و سال در استان، افزود: بهزیستی میتواند در ازدواج دختران زیر ۱۳ سال مداخله و جلوگیری داشته باشد.
وی گفت: بهزیستی استان ایلام در برای ازدواجهای دختران زیر ۱۵ سال، آموزشهای لازم را به خانوادهها ارائه میدهد.
مدیرکل بهزیستی استان ایلام همچنین افزود: بهزیستی استان ایلام در بحث کرونا به اقشار تحت پوشش از طریق خیرین و نهادهای مختلف، بستههای مختلف معیشتی توزیع کرده است.
افزایش خدمات بهزیستی در هلیلان و ملکشاهی
وی گفت: بهزیستی استان ایلام برای دو شهرستان ملکشاهی و هلیلان خدمات ویژه ای در بحث محرومیت زدایی، اجرای طرحهای اشتغالزایی، ایجاد پایگاه اجتماعی برای کاهش آسیبهای اجتماعی و…در نظر گرفته است.
همتی بیان کرد: در بحث افزایش مستمری مددجویان نیز این مهم باید توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شود، با توجه به کاهش قدرت خرید مددجویان، قطعاً این مورد نیازمند توجه ویژه نمایندگان مجلس است.
وی از کاهش ۱۸ درصدی خودکشی در استان ایلام خبر داد و گفت: برای کاهش آسیبهای اجتماعی در استان، بهزیستی استان برنامه مختلفی را در منطق آسیب پذیر استان اجرایی کرده است.
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