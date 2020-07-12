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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۹:۲۳

هفته بیست و چهارم لیگ برتر؛

اولین کلین شیت لیگ برتری مجیدی/ باز نشدن دروازه بعد از ۲۱۶ روز

اولین کلین شیت لیگ برتری مجیدی/ باز نشدن دروازه بعد از ۲۱۶ روز

تیم فوتبال استقلال بعد از ۹ بازی توانست یکیار دیگر کلین شیت کند که این نخستین کلین شیت آنها با مربیگری فرهاد مجیدی در لیگ برتر بود.

به گزارش خبرنگار مهر، گرچه دیدار تیم های استقلال و تراکتور به لحاظ امتیازی اتفاق چندان مثبتی را برای آبی پوشان رقم نزد، اما در این بازی دروازه آنها بسته ماند تا نخستین کلین شیت شان با هدایت فرهاد مجیدی در لیگ برتر اتفاق افتاده باشد. پیش از این هرگز آبی‌ها در این فصل از  لیگ برتر با هدایت مجیدی موفق به کلین شیت نشده بودند.

آخرین باری که دروازه استقلال در یک بازی لیگ برتری بسته ماند، به هفته سیزدهم و بازی مقابل شهر خودرو باز می‌گردد که آنها با هدایت استراماچونی در روز ۱۴ آذر میهمان خود را با تک گل دیاباته شکست دادند و بعد از آن به صدر جدول رسیدند. آبی پوشان پس از آن ۹ بازی در لیگ برتر را بدون کلین شیت سپری کردند تا سرانجام این اتفاق برابر تراکتور برای آنها به وقوع بپیوندد.

ناگفته نماند استقلال با هدایت مجیدی دو بار در مرحله پلی آف لیگ قهرمانان آسیا برابر الکویت و الریان که به پیروزی‌های پرگل ۳ بر صفر و ۵ بر صفر رسیده بود موفق به کلین شیت شده بود و دیدار با تراکتور نخستین کلین شیت تیم مجیدی در لیگ برتر است که بعد از ۲۱۶ روز اتفاق افتاد. 

کد مطلب 4971589

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