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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۸:۳۵

قاضی‌زاده هاشمی در نطق پیش از دستور:

ایران برای خواسته‌های نظام سلطه ارزشی قائل نیست

ایران برای خواسته‌های نظام سلطه ارزشی قائل نیست

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: جمهوری اسلامی برای آن چیزی که نظام سلطه جهانی دنبال می‌کند، ارزشی قائل نیست و به دنبال حفظ هویت دینی و فرهنگی خود است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در ابتدای جلسه علنی امروز با اشاره به ۱۹ تیرماه سالگرد قیام مسجد گوهرشاد، گفت: ۱۹ تیرماه سالگرد قیام بزرگ و سترگ مسجد گوهرشاد بود که لازم است در این زمینه نکاتی را خدمت ملت بزرگ ایران و نمایندگان عرض کنم.

وی بیان کرد: اصلی‌ترین کارکرد انقلاب اسلامی و تفاوت انقلاب اسلامی ملت ایران با سایر انقلاب‌ها یا سایر نظام‌های منبعث از انقلاب‌هایی که ایجاد شده، کارکرد فرهنگی این انقلاب است. ریشه انقلاب در تغییر نوع نگاه انسان به جهان و نوع هستی‌شناسی این انقلاب است و هدف انقلاب اسلامی، پایه‌گذاری جامعه‌ای با نظام ارزشی و توحیدی بوده است.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: این نگاه منبعث از تلاش ملت ایران در سابقه تاریخی خودش و مجاهدت‌های فراوانی است که برای حفظ هویت دینی و ملی خود در قرن‌های متمادی انجام داده است.

قاضی‌زاده هاشمی متذکر شد: ۱۹ تیرماه سالروز حادثه گوهرشاد در قیام ملت ایران در دفاع از حیثیت زنِ مسلمان ایرانی و دفاع از عفت، پاکدامنی، حفاظت از جامعه زنان و قیام در مقابل لذت‌جویی غرب‌گرایانه است.

وی تأکید کرد: ملت ایران در این مسیر حاضر شد جان دهد اما به استبداد بی‌فرهنگی و برهنگی تن ندهد. استکبار جهانی، ایادی استکبار و نظام‌های استبدادی در پشت ظاهر دموکراسی به دنبال تحمیل خواسته‌های شیطانی به جامعه انسانی هستند و از ابزارهای به ظاهر حقوقی و حقوق بشری و سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی برای پیشبرد اهداف خودشان استفاده می‌کنند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ملت ایران در طی انقلاب تاریخی خودش نشان داده برای آن چیزی که نظام سلطه جهانی دنبال می‌کند، ارزشی قائل نیست و به دنبال حفظ هویت دینی و فرهنگی خود است.

کد مطلب 4971593
زهرا علیدادی

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