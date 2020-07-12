۳ شرور در دهلران دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر مکی اظهار کرد: در پی اعلام شکایت تعدادی از اهالی دهستان دشت عباس و همچنین شرکت‌های فعال در منطقه مبنی بر شرارت و تخریب توسط چند شرور، مراتب به صورت ویژه در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران این شهرستان با هماهنگی و دستور ویژه دادستان و کارهای اطلاعاتی شبانه روزی، مخفیگاه این مجرمان مورد نظر را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان دهلران تصریح کرد: متهمان در سه عملیات جداگانه و غافلگیرانه در مخفیگاه آنها دستگیر و پس از سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضائی و راهی زندان شدند.

وی با اشاره به تعداد قابل توجه شاکیان و شرارت‌های افراد شرور، تصریح کرد: این متهمان دستگیر شده سابقه مشارکت در قتل، تیراندازی، قاچاق، چاقو کشی، قدرت نمایی، عربده کشی، تخریب خودروهای شرکت‌های فعال منطقه و نیز توزیع موادمخدر را داشته‌اند.

سرهنگ مکی با تشکر از همکاری صمیمانه مردم منطقه دشت عباس گفت: توجه مردم و اهمیت دادن به موضوع امنیت و آرامش جامعه و مهمتر همکاری با پلیس عرصه را بر مجرمین و اراذل و اوباش تنگ کرده و جایی برای عربده کشی و قدرت نمایی آنان وجود نخواهد داشت.