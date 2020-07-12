حامد قربانی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و قرمز شدن وضعیت گناباد از نظر ابتلاء به بیماری کرونا، همه متصدیان واحدهای صنفی این شهرستان باید در کنار رعایت همه پروتکل‌های بهداشتی، از ماسک هم استفاده کنند.

وی افزود: بر اساس مصوبه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا شهرستان گناباد، از امروز، یکشنبه ۲۲ تیرماه، مجامع امور صنفی با هر کدام از اصنافی که از رعایت این نکات و پروتکل‌های بهداشتی، تخطی کنند، برخورد خواهد کرد.

فرماندار گناباد با اشاره به اینکه استفاده از ماسک توسط کارمندان و مراجعه‌کنندگان در دستگاه‌های دولتی، از هفته گذشته اجباری شده است، تصریح کرد: از امروز، استفاده از ماسک در واحدهای صنفی شهرستان گناباد هم الزامی شد تا رعایت این امر توسط متصدیان صنوف، زمینه فرهنگ‌سازی مناسب برای استفاده ماسک توسط مشتریان را نیز فراهم کند.

قربانی با بیان اینکه بر اساس مصوبه ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا، اختیارات دانشگاه علوم پزشکی گناباد برای برخورد با بخش‌هایی که سلامت عمومی جامعه را به مخاطره بیندازند، افزایش یافته است، بیان کرد: باید با هم‌افزایی و تقویت همکاری‌های بین بخشی ادارات و رفع خلأهای قانونی برای پیشگیری و مقابله با کرونا، اثربخشی این فعالیت‌ها افزایش یابد.

وی افزود: در همین راستا، شب گذشته به همراه رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت و رئیس مجمع امور صنفی به طور سرزده از برخی بازارها و واحدهای صنفی شهر گناباد بازدید شد که ضمن خداقوت، از اصنافی که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کرده بودند، قدردانی شد.

یادآور می‌شود، در این بازدید به متصدیان و فروشندگانی که از ماسک استفاده نمی‌کردند، ماسک اهدا شد.