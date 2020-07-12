داروخانه آستارا با قدمت ۱۰۰ سال بازسازی می شود

ولی جهانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه داروخانه تاریخی و ۱۰۰ ساله بندر مرزی آستارا احیا و بازسازی میشود، اظهار کرد: این کار زیر نظر کارشناسان اداره میراث فرهنگی و گردشگری است.
وی با بیان اینکه داروخانه آستارا جز نخستین بناهای تاریخی گیلان در این شهرستان محسوب میشود، افزود: در حال حاضر این داروخانه در اختیار جمعیت هلال احمر آستارا است.
معاون میراث فرهنگی و گردشگری گیلان با اشاره به اینکه مرمت و احیای این داروخانه بر اساس توافقات انجام شده توسط جمعیت هلال احمر شهرستان آستارا انجام میشود، گفت: کارشناسان این اداره کل بر روند کار نظارت دارند.
وی در ادامه با بیان اینکه احیای و مرمت این بنا بر اساس الگوی اولیه انجام خواهد شد، تصریح کرد: آواربرداری، تخلیه و پاکسازی محل، حذف اندودهای فرسوده، دوخت و دوز ترکها با آجر همگون، اندود مجدد، کفسازی و کف فرش، مرمت کامل شیروانی و سربندی بنا، پاکسازی، مرمت و استحکام بخشی ویترینهای چوبی و مرمت و بازسازی دربهای چوبی از مراحل احیا و مرمت این پروژه بود.
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