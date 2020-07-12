۳۰۸ خانوار بد سرپرست در دهلران شناسایی شد

حشمت غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون چهار منطقه به شدت آسیب خیز در سطح شهرستان و۲۰ نقطه پر خطر در حاشیه شهر نیز شناسایی شده است.

وی اظهار داشت: مهمترین آسیب‌ها در این مناطق اعتیاد، فقر و بیکاری، همسر آزاری، طلاق است.

غلامی افزود: کارشناسان در حوزه ۱۲۳، تیم‌های سیار و مداخله در بحران بهزیستی شهرستان در زمینه بحران‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی در مواردی مانندخودکشی، طلاق، همسر آزاری، کودک آزاری، اختلافات خانوادگی به ارائه خدمات مشاوره‌ای و حمایتی می‌پردازد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان دهلران گفت: چندین مراکز مشاوره روانشناختی در سطح شهرستان فعال می‌کنند که در زمینه‌های مشاوره فردی (اختلالات روانی، پرخاشگری، مشکلات تحصیلی، افسردگی…) خدمات تخصصی ارائه می‌دهند.

غلامی به تیم‌های اجتماع محور فعال در سطح شهرستان اشاره کرد گفت: اجرای طرح‌های پیشگیری از آسیب، طرح‌های آگاهسازی (آموزش مهارت‌های زندگی، آموزش خانواده، فرزند پروری، آگاهسازی پیشگیری اولیه از اعتیاد) و شناسایی و ارزیابی مناطق آسیب خیز و آسیب شناسی مناطق مختلف از طریق این مراکز صورت می‌گیرد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان دهلران عنوان کرد: تعداد دو کلینیک مددکاری اجتماعی در شهرستان فعال است که وظیفه تشکیل پرونده و تهیه گزارش وضعیت معیشتی و اجتماعی خانواده‌های تحت پوشش و رسیدگی به درخواست‌های جدید را بر عهده دارند.

وی اظهار داشت: تعداد چهار مرکز کاهش آسیب اعتیاد در شهرستان فعالیت می‌کنند.

غلامی افزود: مجموع جمعیت تحت پوشش مستمری بگیر بهزیستی در شهرستان دو هزار و ۲۳۸ خانوار است که از این تعداد یک هزار و ۵۲۴ خانوار دارای معلولیت و ۸۰۲ خانوار اقشار آسیب پذیر کم درآمد و ازکارافتاده هستند.

وی تصریح کرد: با توجه به نیاز شدید فرزندان خانواده‌های تحت حمایت در زمینه‌های معیشت، هزینه‌های تحصیلی نیاز مند استقبال گسترده حامیان و مشارکت خیرین در این زمینه هستیم.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان دهلران بیان داشت: بیش از ۲۵۰ پرونده در حوزه‌های مختلف در ردیف پشت نوبت قرار دارند.