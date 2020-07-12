گسترش فرهنگ مهارت آموزی گام مؤثری در رفع بیکاری جوانان است

سیدجمیل احمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، به ویژه برنامه‌های هفته بزرگداشت ملی مهارت در استان کردستان اشاره کرد و اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم در طول این هفته نسبت به معرفی خدمات سازمان آموزش فنی و حرفه ای و گسترش بیش از پیش فرهنگ مهارت آموزی در بین جوانان کردستانی گام‌های مهم و مؤثری را برداریم.

وی افزود: با توجه به شیوع ویروس منحوس کرونا و لزوم رعایت پروتکل‌های ابلاغی سعی شده است برنامه‌های تدوینی بیشتر به صورت مجازی و با رعایت فاصله گذاری اجتماعی در سطح استان اجرا و پیگیری شود.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای کردستان ادامه داد: بهره گیری از ظرفیت‌های فضای مجازی سازمانی و برون سازمانی از راهکاری مناسب در راستای اجرای ویژه برنامه‌های این هفته است.

احمدی یادآور شد: برگزاری مسابقه مهارت آنلاین، برگزاری مسابقات فرهنگی اعم از پیام مهارت، نقاشی و ایده پردازی و خلاقیت، حضور در برنامه‌های مختلف صدا و سیمای مرکز کردستانی با محوریت تشریح فعالیت‌های سازمان آموزش فنی و حرفه ای و تبیین نقش آموزش‌های مهارتی در تحقق شعار جهش تولید، رونمایی از بانک اطلاعاتی استادکاران کردستان و رونمایی از بانک اطلاعاتی کارآفرینان استان بخشی از برنامه‌های این هفته است.

وی بیان کرد: برگزاری شورای مهارت استان به ریاست استاندار کردستان به صورت ویدئو کنفرانس و تجلیل از مهارت آموختگان برتر، کارآفرینان و شرکای اجتماعی اداره کل، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان کردستان و برگزاری دوره‌های آموزشی کارآفرینی به صورت وب یار از دیگر برنامه‌های این اداره کل در هفته ملی مهارت است.