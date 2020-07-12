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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۹:۵۹

معاون اقتصادی استاندار کردستان:

طرح طلای کردستان جزو طرح‌های اولویت دار اقتصادی است

طرح طلای کردستان جزو طرح‌های اولویت دار اقتصادی است

سنندج - معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان بر تسریع در اجرای طرح طلای کردستان تاکید کرد و گفت: این طرح یکی از ۱۲ طرح اقتصادی اولویت دار استان است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری کردستان، خالد جعفری در جلسه بررسی آخرین وضعیت طرح طلای کردستان (قلقله سقز)، اظهار داشت: طی یک سال باید پروژه‌های عمرانی و اقتصادی اولویت دار استان آغاز یا بهره برداری شوند که طرح طلای سقز یکی از این طرح‌ها است.

وی خواستار تسریع در تکمیل مطالعات زیست محیطی و همچنین نهایی شدن محل اجرای طرح شد و به سرمایه گذار طرح توصیه کرد زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله برق و راه را با دیدگاه توسعه طرح در آینده، بررسی و مطالبه کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان افزود: تسهیل و تسریع در مهیا کردن زیرساخت‌ها از سوی دستگاه‌های ذیربط، می‌تواند مشوق استان برای سرمایه گذار باشد.

کد مطلب 4971614

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