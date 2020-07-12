  1. استانها
  2. زنجان
۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۹:۰۴

مدیرکل هواشناسی استان زنجان:

بارش تابستانی تااواخر هفته مهمان زنجانی ها است

بارش تابستانی تااواخر هفته مهمان زنجانی ها است

زنجان- مدیرکل هواشناسی استان زنجان، از بارش باران تابستانی تا اواخر هفته در استان زنجان خبر داد.

رسول همتی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان ابری بوده و از دیروز سامانه بارشی وارد استان شده و تا روز چهارشنبه بارش باران در استان تداوم دارد.

وی اظهار کرد: بارش باران در استان با وقوع رعد و برق همراه خواهد بود که در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، همچنین از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان خبر داد و گفت: سرعت وزش باد بین ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر برساعت خواهد بود که در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

همتی به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آور شد: دمای هوای استان تا فردا روند کاهش یافته و هوا خنک می‌شود ولی از روز سه شنبه هوای استان گرم خواهد شد.

وی ابراز داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته زنجان سومین استان خنک کشور بود.

کد مطلب 4971624

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها