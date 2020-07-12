بارش تابستانی تااواخر هفته مهمان زنجانی ها است

رسول همتی در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان استان ابری بوده و از دیروز سامانه بارشی وارد استان شده و تا روز چهارشنبه بارش باران در استان تداوم دارد.

وی اظهار کرد: بارش باران در استان با وقوع رعد و برق همراه خواهد بود که در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان، همچنین از وقوع وزش باد شدید در استان زنجان خبر داد و گفت: سرعت وزش باد بین ۴۰ تا ۶۰ کیلومتر برساعت خواهد بود که در این میان به شهروندان توصیه می‌شود در کنار ساختمان‌های نیمه کاره و درختان فرسوده تردد نکنند.

همتی به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آور شد: دمای هوای استان تا فردا روند کاهش یافته و هوا خنک می‌شود ولی از روز سه شنبه هوای استان گرم خواهد شد.

وی ابراز داشت: طی ۲۴ ساعت گذشته زنجان سومین استان خنک کشور بود.