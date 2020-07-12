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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۹:۱۳

در عملیاتی گسترده؛

ارتش یمن یورش مزدوران سعودی به استان «الجوف» را ناکام گذاشت

ارتش یمن یورش مزدوران سعودی به استان «الجوف» را ناکام گذاشت

نیروهای ارتش یمن طی عملیاتی گسترده یورش مزدوران سعودی به استان «الجوف» را ناکام گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، مزدوران عربستان سعودی تلاش کردند تا به منطقه‌ای در استان «الجوف» یمن نفوذ کنند.

بر اساس این گزارش، مزدوران عربستان سعودی درصدد بودند تا وارد «الأقشع» در استان الجوف شوند.

با این حال، تلاش خصمانه مزدوران سعودی با دخالت به موقع ارتش و کمیته‌های مردمی یمن مواجه شد.

نیروهای یمنی در جریان درگیری با مزدوران سعودی ضمن ناکام گذاشتن تلاش آنها برای نفوذ به الجوف، شماری از آنها را به هلاکت رسانده و یا زخمی کردند.

پیشتر نیز نیروهای یمنی در جریان نبرد با مزدوران عربستان سعودی در استان مأرب پیشروی های جدیدی را محقق ساختند؛ به گونه ای که طبق آخرین گزارش ها، مزدوران سعودی در مأرب از ۳ محور توسط نیروهای مقاومت یمن محاصره شدند.

کد مطلب 4971632

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