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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۹:۱۴

عضو شورای سیاسی یمن:

عربستان سعودی در راستای منافع رژیم صهیونیستی کار می‌کند

عربستان سعودی در راستای منافع رژیم صهیونیستی کار می‌کند

عضو شورای سیاسی یمن اعلام کرد که سعودی ها در راستای خدمت به منافع رژیم صهیونیستی کار می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «عبدالوهاب المحبشی» عضو شورای سیاسی یمن، اعلام کرد که سعودی ها در راستای خدمت به منافع رژیم صهیونیستی تلاش می کنند.

وی در ادامه افزود: پیش از این عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن طرحی را برای مبادله اسرای فلسطینی با اسرای سعودی ارائه داده بود.

المحبشی اظهار داشت: سعودی ها با این طرح مخالفت کرده اند.

این مسئول یمنی هم چنین اعلام کرد: مخالفت عربستان سعودی با این طرح در راستای خدمت رسانی به اسرائیل صورت می گیرد.

پیش از این عبدالملک الحوثی در سخنانی از آمادگی کامل انصارالله یمن برای آزادسازی یک خلبان، افسر و چند سرباز سعودی در مقابل آزادی اسرای جنبش حماس خبر داده بود.

کد مطلب 4971651
فاطمه صالحی

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