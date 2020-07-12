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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۹:۱۹

لیگ برتر فوتبال انگلیس؛

شکست برایتون مقابل منچسترسیتی در حضور ۲۰‌ دقیقه‌ای جهانبخش

شکست برایتون مقابل منچسترسیتی در حضور ۲۰‌ دقیقه‌ای جهانبخش

تیم فوتبال برایتون انگلیس در حضور کوتاه مدت هافبک تیم ملی ایران، متحمل شکست سنگین پنج بر صفر مقابل منچسترسیتی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال برایتون انگلیس، شب گذشته میزبان منچسترسیتی در هفته سی و پنجم رقابت های لیگ برتر باشگاهی این کشور بود که این دیدار با شکست سنگین پنج بر صفر برایتون به پایان رسید.

رحیم استرلیگ (۲۱، ۵۳ و ۸۱)، گابریل ژسوس (۴۴) و برناردو سیلوا (۵۵) برای سیتیزن ها گلزنی کردند.

همچنین باری علیرضا جهانبخش هافبک ملی پوش ایرانی برایتون از دقیقه ۷۰ برای برایتون وارد زمین شد اما نتوانست مانع از باخت سنگین تیمش شود.

برایتون با قبول این شکست ۳۶ امتیازی ماند تا در رده پانزدهم جدول باقی بماند. منچسترسیتی نیز ۷۲ امتیازی شد تا به عنوان نایب قهرمانی رقابت های فصل جاری لیگ برتر انگلیس برسد.

کد مطلب 4971657

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