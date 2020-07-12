اعمال خاموشی در کرمانشاه/ احتمال تغییر ساعات کاری ادارات

امیدعلی مرآتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به افزایش دمای هوا و افزایش بار مصرفی شبکه طی روزهای اخیر مجبور به اعمال خاموشی‌هایی ناخواسته شدیم و با توجه به اینکه بار مصرفی به طور روزانه متغیر است و از قبل قابل پیش‌بینی نیست نمی‌توان نسبت به اطلاع رسانی آن اقدام کرد.

وی افزود: به طور کلی در روزهای پنج‌شنبه با مشکل افزایش بار مواجه نبودیم اما در پنج شنبه گذشته به دلیل افزایش بار مجبور به اعمال خاموشی شدیم.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه تصریح کرد: متأسفانه در روزهای اخیر میزان بار مصرفی برق از سهمیه در نظر گرفته شده عبور کرد و در نتیجه به منظور جلوگیری از خارج شدن نیروگاه‌ها از مدار مجبور به اعمال خاموشی شدیم.

مرآتی گفت: در صورتی که استاندار کرمانشاه با تغییر ساعت کار در ادارات موافقت کند دیگر نیازی به اعمال خاموشی نیست.

وی عنوان کرد: از ساعت ۱۳ به بعد دیگر حجم کاری ادارات کاهش یافته اما همچنان بار مصرف برق بالاست البته تغییر ساعت کاری در وزارت کشور مورد موافقت قرار نگرفت اما در برخی استان‌های همجوار استانداران شخصاً نسبت به این موضوع اقدام کرده‌اند.

این مسئول بیان داشت: به منظور اعمال خاموشی در ابتدا چهار هزار و ۵۰۰ مشترک که با آن‌ها تفاهم نامه همکاری امضا کردیم در نظر گرفته شد اما این تعداد پاسخگوی اعمال خاموشی نبود بنابراین در دیگر نقاط نیز خاموشی را اعمال کنیم.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان کرمانشاه تصریح کرد: اعمال خاموشی‌ها در مراکز حساس نظیر بیمارستانها، مراکز امنیتی و بازار به منظور جلوگیری از اختلال در خدمت‌رسانی به مردم صورت نمی‌گیرد.

وی با بیان اینکه بار مصرفی برق نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد افزایش یافته است، افزود: همچنان روزهای گرمی در پیش داریم بنابراین مردم باید بیش از پیش رعایت کنند تا مجبور به اعمال خاموشی نشویم از سوی دیگر در صدد پیگیری موضوع تغییر ساعات ادارات از طریق استانداری هستیم.