برای مبارزه باطرح الحاق به اتحاد کشورهای عربی و اسلامی نیاز داریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل المسیره، «اسماعیل رضوان» یکی از رهبران جنبش حماس اعلام کرد که فلسطین امروزه به بزرگترین اتحاد عربی و اسلامی به رهبری محور مقاومت برای رویارویی با طرح رژیم صهیونیستی مبنی بر الحاق بخش هایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی نیاز دارد.

وی در ادامه افزود: این نبرد در واقع نبرد تمام امت اسلامی به شمار می رود.

رضوان هم چنین بیان داشت: من سلام ملت فلسطین را خطاب به ملت یمن و انصارالله ابلاغ می کنم.

وی ادامه داد: ملت فلسطین، قدردان مواضع یمنی ها در حمایت از مسأله فلسطین است.

روز گذشته، «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی حماس در نامه ای خطاب به دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، از موضع یمنی‌ها در حمایت از آرمان فلسطین قدردانی کرد.

در نامه هنیه آمده است: مراتب قدردانی خود را از مواضع رهبران و ملت یمن در حمایت از آرمان فلسطین اعلام می داریم.

انصارالله در واکنش به نامه حماس اعلام کرد: ما بر موضع ثابت و اصولی خود در قبال آرمان فلسطین به عنوان موضوع اصلی امت اسلامی تاکید می کنیم. ما حمایت کامل خود را از مقاومت فلسطین و گزینه های عادلانه آنها علیه اشغالگران اعلام می کنیم.