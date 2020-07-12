به گزارش خبرنگار مهر، مجید شیرانی شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با موافقت ستاد ملی مبارزه با کرونا محدودیتهای اعمال شده در چهارمحال و بختیاری به مدت یک هفته دیگر تمدید شد.
وی گفت: کلیه مدارس، مدارس شبانه روزی، آموزشگاههای فنی و حرفهای، زبانسراها و سایر آموزشگاهها و کتابخانه ها، دانشگاهها، حوزههای علمیه، همایش و سمینارها، چای و قهوه خانهها، سالنهای زیبایی و آرایشگاههای زنانه و مشاغل حوزه سه و چهار در هشت شهرستان استان به مدت یک هفته تعطیل شد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد گفت: همچنین استخرهای سرپوشیده، سینما، تئاتر و مراکز مشابه، موزه و باغ موزهها، تالارهای پذیرایی، مساجد و مصلیها، باشگاههای ورزشی و ورزشهای پر برخورد از جمله کشتی، کاراته، جودو و موارد مشابه، شهر بازیها، مراکز تفریحی آبی، استخرهای سرپوشیده، باشگاههای بدنسازی تا پایان هفته جاری تعطیل است.
وی گفت: نماز جمعه این هفته بجز شهرستانهای لردگان و خانمیرزا در سایر شهرستانها اقامه نمیشود.
وی عنوان کرد: در صورت عدم استفاده ماسک و رعایت فاصله اجتماعی مناسب توسط مبتلایان بدون علامت به کرونا، قدرت بیماری زایی این افراد در تعامل با دیگران ۹۰ درصد است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بیان کرد: ۳۰ درصد از مبتلایان به بیماری کرونا بدون علامت هستند و این درحالی است که قدرت سرایت بیماری توسط این افراد بسیار زیاد است.
وی گفت: استفاده از ماسک ساده و مؤثرترین و در صدر پروتکلهایی بهداشتی مقابله با بیماری کووید ۱۹ است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد عنوان کرد: فرد مبتلا به کرونا تا ۱۴ روز ناقل بیماری بوده و در صورت عدم رعایت پروتکلهای بهداشتی با احتساب روزانه برخورد با ۱۰۰ نفر به طور میانگین و احتمال ۹۰ درصدی انتقال بیماری، طی این مدت میتواند ناقل بیماری به یک هزار و ۲۶۰ نفر دیگر باشد.
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