به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد ابول نژادیان شامگاه شنبه در ارتباط زنده تلویزیونی که از شبکه خبر پخش شد، در خصوص وضعیت کرونا در خوزستان اظهار کرد: در خردادماه امسال روند مبتلایان به کرونا در استان خوزستان افزایشی بوده است و دو هفته اول تیرماه این روند ثابت بود اما از ۱۵ تیرماه به بعد شیب کاهشی بوده است.

وی با بیان اینکه امروز آمار مبتلایان بستری شده در بیمارستان‌های استان نسبت به ۱۰ روز گذشته ۳۵۰ نفر کاهش یافت، عنوان کرد: در حال حاضر ۶۰ تا ۶۵ درصد از تخت‌های عادی اختصاص داده شده به بیماران کرونایی پر شده است در حالی که تا تکمیل ۹۰ درصد نیز پیش رفته بودیم اما همچنان تخت‌های آی. سی.یو تکمیل هستند و ظرفیت خالی را در این بخش نداریم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به اینکه بار مراجعه به بیمارستان‌ها کاهش پیدا کرده است، ادامه داد: هفت هفته در پیک بیماری کرونا بودیم اما با این وجود پرسنل ما با تمام ظرفیت خود و با انگیزه برای خدمت گذاری به مردم آماده هستند و هیچ بیماری پشت درهای بیمارستان‌ها و بدون تخت نمانده است.

ابول نژادیان در رابطه چالش جدی برای مقابله با کرونا گفت: کماکان مراسم عروسی و عزا با جمعیت بالا به دلیل بافت قومی و طایفه‌ای در استان برگزار می‌شوند که این مسئله مشکل اصلی ما است.

وی بیان کرد: رعایت پروتکل‌های بهداشتی به خصوص در مناطق حاشیه‌ای کمرنگ است. البته از هفته گذشته که استفاده از ماسک در ادارات اجباری شد، میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی توسط مردم بیشتر شده است اما بازارچه‌های محلی بدون نظارت و دستورالعمل‌های بهداشتی رها شده‌اند که نقطه آسیب ما هستند و لازم است ساماندهی شوند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز تصریح کرد: به همکاری تمام سازمان‌ها و نهادها نیاز داریم چرا که برای پیشگیری در حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جزئی از مجموعه است و لازم است شهرداری‌ها و سایر دست‌اندرکاران در این راستا همکاری داشته باشند.

ابول نژادیان افزود: تعدادی از مبتلایان به رغم تأکیدات ما قرنطینه خانگی را می‌شکنند که از آنها درخواست می‌کنیم تا ۱۴ روز پایبند قرنطینه باشند.