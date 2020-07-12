امتیاز واحدهای عملی اساتید دانشگاه فنی و حرفه ای افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه فنی و حرفه ای، ابراهیم صالحی عمران رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای اعلام کرد: در راستای اجرای بندهای ۶۴ و ۶۵ قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر لزوم افزایش سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزشی کشور و با توجه به ماهیت این گونه آموزش ها، آیین نامه ارتقا و استخدامی ویژه اعضای هیأت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای تدوین و به منظور تصویب در دستور کار هیأت امنای دانشگاه قرار گرفت.

وی با عنوان اینکه دانشگاه فنی وحرفه ای، دانشگاهی توانمند در زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر، شایسته و متناسب با نیاز جامعه است تصریح کرد: بی تردید نقش اعضای هیأت علمی در نیل به اهداف کلان و استراژیک دانشگاه در خصوص تربیت نیروی انسانی ماهر بسیار اساسی و انکار ناپذیر است، لذا جهت دهی صحیح و اثربخش فعالیت های این اساتید یکی از دغدغه های اصلی دانشگاه است.

وی افزود: این مهم در گرو تدوین و وضع قوانین، ضوابط و دستورالعمل‌هایی است که اولاً متناسب محیط فعالیت اعضای هیأت علمی این دانشگاه بوده و ثانیاً تقویت کننده، تسهیل گر و سرعت بخش حرکت به اهداف آموزش مهارتی باشد.

رییس دانشگاه فنی و حرفه ای ادامه داد: آیین نامه های موجود مرتبط با اعضای هیأت علمی صرفاً متناسب با فعالیت اعضای هیأت علمی آموزشی و پژوهشی سایر دانشگاه ها بوده و عموماً هماهنگی و تناسبی با نوع فعالیت اعضای هیات علمی این دانشگاه ندارد و اجرای آن برای اعضای هیات علمی این دانشگاه با مشکلات زیادی همراه است. لذا دانشگاه از سال ۱۳۹۷ با کسب موافقت اولیه مرکز هیأت امنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر آن شد تا بر اساس ظرفیت های قانونی و اختیارات هیأت امنا، با توجه به ماموریت ها و اهداف خود، آیین نامه استخدامی و ارتقای ویژه اعضای هیات علمی فنی و حرفه ای را تدوین نماید.

صالحی عمران افزود: تدوین هر دو آیین نامه استخدامی و ارتقای اعضای هیات علمی در دو کارگروه مستقل، متشکل از برخی اعضای هیات امنا، متخصصان دانشگاهی و خبرگان حوزه صنعت و با همکاری نزدیک مرکز هیات های امنای وزارت عتف در بیش از ۲۰ جلسه مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت، که در نهایت با تصویب پیش نویس در کارگروه های مربوطه در دستور کار هیات امنای آتی دانشگاه قرار گرفته است.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای توجه بیشتر به بحث اختراع، نوآوری و فناوری، بازنگری در امتیاز بندی مقالات، روزآمدی و توانمندسازی اعضای هیات علمی، افزایش امتیاز واحد های عملی نسبت به واحد های نظری، جابه جایی امتیاز مربوط به پروژه های تحصیلات تکمیلی و جایگزینی پروژه های کاردانی و کارشناسی با آن را ویژگی‌های تدوین این آیین نامه ها برشمرد.

وی خاطر نشان کرد: آیین نامه های جدید پس از تصویب در هیات امنا و پس از تایید در مراجع قانونی و ابلاغ توسط وزیر علوم از تاریخ ابلاغ قابل اجرا خواهد بود.