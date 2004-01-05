آمريكا نبايد به تنهايي در امور اقتصادي عراق مشاركت داشته باشد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري آلمان ، " ولفگانگ كلمنت " وزير اقتصاد آلمان با اشاره به اين نكته كه بزودي دولت جديدي كار خود را در عراق آغاز مي كند ، اظهار داشت : شركتهاي آلماني بي گمان در راستاي بهبود اوضاع اقتصادي عراق گامهاي جدي برمي دارند .

" كلمنت " در گفتگو با روزنامه آلماني " ولت ام زونتاگ " با اعلام اين خبر افزود : پيش از جنگ عراق شركتهاي آلماني همكاريهاي خوبي در زمينه فعاليتهاي اقتصادي با اين كشور داشتند كه بطور قطع پس از بهبود اوضاع در اين كشور اين همكاريها مي تواند از سر گرفته شود .

وزير اقتصاد آلمان در ادامه با اشاره به اظهارات مقامات آمريكايي پس از پايان جنگ عراق مبني بر اينكه فقط شركتهاي آمريكايي مي توانند در بازسازي اين كشور مشاركت نمايند ، اظهار داشت : اين امر به هيچ وجه صحيح نيست و بايد ساير كشورها نيز در امر بازسازي عراق بخصوص در زمينه فعاليتهاي اقتصادي مشاركت داشته باشند .

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