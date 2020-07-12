ثبت پتنتی برای بهبود داروهای چشمی با فناوری نانو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد توسعه فناوری نانو، برای رهایش داروهای حاوی مولکول‌های غیرقابل انحلال، فرمولاسیون نانویی ارائه شده که امکان رهایش دارو در قرنیه و بخش‌های دیگر چشم را فراهم می‌کند. این فناوری به‌صورت پتنتی در بریتانیا به ثبت رسیده و انتظار می‌رود به زودی در آمریکای شمالی نیز ثبت شود.

شرکت دارویی تالک (TALLC) موفق به ثبت پتنت فناوری رهایش دارو موسوم به SmartCelle شد، دارویی که با استفاده از فناوری‌نانو توسعه یافته و برای درمان بیماری‌های چشم استفاده می‌شود.

این شرکت دارویی از ترکیبات مولکولی جدیدی برای معالجه التهاب‌های حاد و مزمن چشم استفاده می‌کند. تالک به تازگی اعلام کرده است که دفتر مالکیت‌های فکری بریتانیا (IPO) پتنت جدید این شرکت را به شماره GB۲۵۶۱۰۰۹ به ثبت رسانده است.

این پتنت با عنوان بلوک‌کوپولیمرهای غیریونی و ترکیبات دارویی به ثبت رسیده است. این اولین پتنت از فناوری مایسل‌ SmartCelle است که به ثبت می‌رسد، پتنتی که در آن از فناوری‌نانو استفاده شده‌است.

GB۲۵۶۱۰۰۹ حاوی اطلاعات مربوط به ترکیبات شیمیایی پلیمرهای SmartCelle است که روش‌ ساخت این مواد و توانایی آنها در تشکیل‌ مایسل‌های پویای حاوی دارو با ابعاد ۲۰ تا ۳۰ نانومتر در این پتنت ذکر شده‌است.

فرمولاسیون SmartCelle حاوی چندین داروی ضدالتهاب است.

دیمون اسمیت، مدیرعامل شرکت تالک می‌گوید: این اولین پتنت مربوط به فناوری SmartCelle است که ثبت آن موجب افزایش تعداد پتنت‌های ما شده و ما انتظار داریم که به زودی در آمریکا شمالی نیز به ثبت برسد. SmartCelle یک فناوری ویژه برای رهایش مولکول‌هایی است که نامحلول هستند و باید به قرنیه برسند. در واقع این فناوری برای رهایش داروهای حاوی مواد غیرقابل انحلال به داخل قرنیه ساخته شده‌است و امکان دسترسی به پشت چشم را فراهم می‌کند.

اسمیت افزود: التهاب مزمن، ریشه بسیاری از شرایط دردناک و تهدید کننده بینایی است که امروزه چشم‌ پزشکان با آن به‌صورت فزآینده‌ای مواجه هستند.

