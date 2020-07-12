خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: رشد نقدینگی طی سالیان اخیر در فضای اقتصادی کشور و به خصوص در استان فارس باعث شده تا نمودار رشد برخی از زیرشاخه‌های اقتصادی در استان نوسانات شدید داشته باشد که وجود این نوسانات خود عاملی برای عدم اطمینان سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در طرح‌های اقتصادی استان می‌شود.

عدم ثبات در شاخص‌ها می‌تواند تأثیرات زیان باری در بلند مدت بر اقتصاد استان بگذارد و برای جبران این خسارت‌ها شاید سال‌ها باید تلاش توسط بخش‌های اقتصادی خصوصی و دولتی صورت بگیرد تا اطمینان سرمایه گذاران با دیگر حاصل شود.

ایجاد مشوق‌های سرمایه گذاری در فارس

مدیرکل دفتر جذب سرمایه گذاری استانداری فارس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جذب سرمایه گذاری در استان گفت: در راستای پویایی بخش اقتصاد فارس و با توجه به نیاز فارس به رشد همه جانبه مشوق‌های سرمایه گذاری برای طرح‌های اقتصادی استان در نظر گرفته شده است.

هاله فولاد فر اضافه کرد: ایجاد مجوزهای بی نام یکی از راهکارهای ایجاد جذب سرمایه گذاران در طرح‌های اقتصادی استان است. این مجوزها تمامی فرایندهای قانونی را طی کرده و در مرحله آخر در اختیار سرمایه گذاران قرار می‌گیرد.

وی در خصوص مجوزهای بی نام تاکید کرد: سرمایه گذاران داخلی و خارجی با شناسایی طرح‌های اقتصادی موجود در استان و با توجه به جذب مجوزهای بی نام می‌توانند نسبت به انتخاب طرح‌های اقتصادی اقدام کرده و با سرمایه گذاری زمینه ایجاد طرح را در استان فراهم کنند.

فولاد فر یادآور شد: طرح‌های اقتصادی موجود در استان به گونه‌ای طراحی شده اند تا جذابیت سرمایه گذاری ایجاد کنند تا افرادی که به دنبال سرمایه گذاری در استان هستند زمینه حضور این افراد فراهم گردد.

طراحی طرح‌های توسعه اقتصادی و برنامه ریزی برای جذب مشارکت‌های سرمایه گذاران در این طرح‌ها می‌تواند آینده اقتصاد فارس را درخشان کند اما همچنان وجود نقدینگی و افزایش سرعت انتقال پول در جامعه می‌تواند خطرات جبران ناپذیری را در پیش روی اقتصاد استان ایجاد کند.

از سوی رشد نقدینگی در کنار خطراتی که در جامعه دارد می‌تواند شاخص‌های اقتصادی را نیز بهبود دهد اگر برنامه‌ریزی برای هدایت نقدینگی در جامعه وجود داشته باشد خطرات نقدینگی در جامعه کاهش می‌یابد.

برنامه ریزی برای کنترل نقدینگی در جامعه

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی گفت: رشد نقدینگی در جامعه باعث می‌شود شاخص‌های اقتصادی دچار تلاطم شود.

جعفر قادری در گفت وگو با خبرنگار مهر یادآور شد: سرعت گردش پول و نقدینگی در جامعه رابطه مستقیمی با هم دارند و اگر این دو شاخص در یکی از مؤلفه‌های اقتصادی وارد شوند می‌توانند منجر به نابودی آن مؤلفه گردند.

وی ادامه داد: ورود بدون برنامه پول و انتقال سریع تعاملات مالی در یکی از شاخص‌های اقتصادی نظیر بازار مسکن عاملی برای تلاطم‌های اقتصادی خواهد شد که این موضوع اگر دارای برنامه ریزی باشد منجر به رشد آن شاخص و اگر بدون برنامه باشد منجر به تلاطم خواهد شد.

این استاد دانشگاه و عضو مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: شاخص‌های اقتصادی نیازمند برنامه ریزی و تعیین اهداف هستند اگر هدف گذاری برای رشد و حرکت آنان در نظر گرفته نشود نه تنها توسعه در این شاخص‌ها وجود نخواهد داشت بلکه عاملی برای ایجاد مشکل در سایر بخش‌ها نیز می‌شوند.

به اعتقاد نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اگر رشد شاخص‌های اقتصادی بدون برنامه باشد و نقدینگی نیز بدون در نظر گرفتن شرایط شاخص به آن وارد گردد بازار آن شاخص اقتصادی متلاطم می‌شود.

آنچه مشخص است اقتصاد بدون برنامه‌ریزی نمی‌تواند فعالیت‌های خود را ادامه دهد و در راستای بهبود شاخص‌های اقتصادی لزوم برنامه ریزی یکی از اصلی‌ترین تصمیماتی است که توسط سیاست گذاران اجتماعی بایستی در جامعه ایجاد گردد استان فارس نیز با توجه به شرایط اقتصادی که در کشور و در منطقه دارد لذا بیش از هر زمان دیگری نیاز است که برنامه ریزی در استان فارس در دستور کار باشد

طی سالیان اخیر شاهد هستیم که با افزایش رشد قیمتها در مسکن بدون برنامه ریزی باعث شده تا افراد زیادی نتوانند صاحب خانه شوند این درحالیست که فعالیت‌های اقتصادی در استان فارس کاهش چشمگیری داشته و می‌تواند کاهش فعالیت‌های بخش اقتصادی ضررهای جبران ناپذیری به سایر بخش‌های اقتصاد در استان فارس نیز وارد کنند.