۳۱۴ واحد صنعتی از ابتدای امسال تاکنون احیا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محسن صالحی‌نیا در جلسه قرارگاه جهش تولید، گفت: با راه اندازی مجدد این واحدها برای ۵ هزار و ۶۲۳ نفر اشتغال ایجاد شده است.

وی افزود: بیشترین واحدهای راه اندازی مجدد مربوط به گروه صنعتی فلزی با ۲۷ درصد، صنایع شیمیایی ۲۶ درصد و صنایع غذایی و آشامیدنی ۱۸ درصد است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت استان تهران با ۴۴ واحد، اصفهان ۴۰ واحد صنعتی، و آذربایجان غربی با احیای ۲۸ واحد صنعتی بیشترین تعداد راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی را از ابتدای امسال به خود اختصاص داده‌اند.

صالحی نیا گفت: در یک هفته منتهی به ۲۱ تیر امسال، تعداد ۷۸ واحد دوباره راه اندازی و وارد چرخه تولید شده است.

مدیر عامل صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: استان‌های خراسان شمالی، کردستان و مازندران نیز از ابتدای سال تاکنون واحد راه اندازی مجدد نداشته‌اند.