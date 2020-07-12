۷۳ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان کردستانی خریداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان، جمال صالحی با اشاره به اینکه فصل برداشت و خرید تضمینی گندم امسال نسبت به سال گذشته یک هفته زودتر آغاز شد، اظهار داشت: بیشترین میزان خرید تضمینی گندم به ترتیب مربوط به شهرستان بیجار با ۲۶ هزار و ۷۲۸ تن، سقز با ۲۲ هزار و ۲۳۳ تن و کامیاران ۱۶ هزار و ۸۵۱ تن است.

وی با بیان اینکه کمترین میزان خرید گندم مربوط به شهرستان سروآباد با ۲۰ تن است، افزود: نخستین چک لیست مراکز خرید گندم استان در تاریخ ۱۰ تیر به بانک کشاورزی ارسال و اولین واریزی بهای خرید تضمینی گندم هم در شانزدهم همین ماه انجام شد.

نماینده شرکت بازرگانی دولتی کردستان با اشاره به اینکه آهنگ خرید روزانه گندم در استان به حدود ۱۰ هزار تن رسیده است، ادامه داد: در نخستین مرحله ۲۹۴ میلیارد و ۸۸۶ میلیون و ۹۵۲ هزار و ۷۰۱ ریال به حساب گندم کاران استان واریز شده است.

صالحی با اشاره به اینکه ۹۰ مرکز در استان گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را خریداری می‌کنند، یادآور شد: تاکنون از این تعداد ۳۹ مرکز خرید گندم در استان فعال شده و مابقی مراکز از هفته جاری فعالیت خود را آغاز می‌کنند.