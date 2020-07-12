یمن و فلسطین؛ از فاصله جغرافیایی تا پیوند ناگسستنی در محور مقاومت

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل رامین حسین آبادیان: در روز ۲۶ مارس سال ۲۰۱۵ میلادی (۶ فروردین ماه سال ۱۳۹۴) بود که ائتلاف متجاوز عربی به سرکردگی عربستان سعودی، یمن را مورد حمله نظامی قرار داد. در واقع، عربستان سعودی با تشکیل ائتلافی متشکل از ۱۷ کشور، یمن را آماج حملات تجاوزکارانه خود قرار داد.

یکی از مهمترین اهداف عربستان سعودی از آغاز تجاوز نظامی به یمن این بود که مانع از نقش آفرینی این کشور در محور مقاومت شود؛ اتفاقی که البته پس از گذشت قریب به ۵ سال از جنگ یمن محقق نشده است. در واقع، سعودی‌ها از رهگذر تجاوز نظامی به یمن تلاش کردند تا دولتی وابسته به خود را در این کشور در رأس قدرت قرار دهند تا بدین ترتیب دایره عمق امنیتی و راهبردی عربستان گسترده‌تر شود.

عربستان به دنبال آن بود تا با حاکم ساختن دولتی وابسته به ریاض در یمن، این کشور را به عمق استراتژیک خود تبدیل کند از سوی دیگر، مقامات سعودی خود نیک می‌دانند که یمن به دلیل وضعیت جغرافیایی که دارد پناهگاه خوبی برای تروریست‌های تکفیری محسوب می‌شود. بنابراین، در کنار گسترده‌تر کردن عمق امنیتی و راهبردی خود به دنبال ایجاد مأمنی برای تروریست‌ها در یمن بودند. حتی در این زمینه «اسامه بن لادن» رهبر سابق گروه تروریستی القاعده گفته بود که اگر این گروه روزی افغانستان را از دست بدهد و قرار باشد در جایی دیگر مستقر بشود، یمن را انتخاب خواهد کرد. علت این مسأله هم شرایط جغرافیایی صعب‌العبور یمن و فاصله بسیار زیاد شهرهای این کشور از یکدیگر است.

با این وجود، علیرغم اینکه هندسه جغرافیایی میان یمن و فلسطین کاملاً متفاوت از یکدیگر است؛ دسترسی‌های دو طرف به یکدیگر بسیار سخت است و نیز دو طرف مرز مشترکی با یکدیگر ندارند، اما پیوند میان آنها در چارچوب محور مقاومت بیش از هر زمان دیگری مستحکم شده است. لذا می‌توان گفت کشوری که عربستان سعودی تا چندی پیش تلاش می‌کرد آن را به مأمنی برای تروریست‌های تکفیری تبدیل کند امروز به یکی از بازوان محور مقاومت در منطقه و یا حتی در سطح جهان، تبدیل شده است.

بنابراین، پر واضح است که امروز پیوند میان یمن و فلسطین یک پیوند ناگسستنی است؛ به گونه‌ای که حتی حدود و ثغور جغرافیایی را هم درنوردیده است. لذا در حال حاضر می‌توان از یمن به عنوان یکی از مستحکم‌ترین طرف‌ها در محور مقاومت یاد کرد. این مسأله را می‌توان در مواضع یمنی‌ها جستجو کرد؛ مواضعی که جملگی در حمایت از محور مقاومت و به ویژه مسأله فلسطین قابل مشاهده هستند.

در همین ارتباط، رهبر جنبش «أنصارالله» یمن بارها و در مناسبت‌های مختلف برخلاف سران متمول کشورهای عربی مواضع قاطعانه‌ای را در حمایت از فلسطینیان اتخاذ کرده است. وی ضمن تأکید بر لزوم آزادسازی قدس اشغالی تأکید کرده است که رژیم صهیونیستی بزرگترین و خطرناک‌ترین دشمن نه تنها برای فلسطینیان بلکه برای تمامی امت اسلامی محسوب می‌شود.

به دلیل همین مواضع حمایت‌گرایانه همیشگی از مسأله فلسطین بود که اخیراً «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس در نامه‌ای خطاب به دفتر سیاسی جنبش طرح ابتکاری جنبش «أنصارالله» برای آزادی افسران سعودی در برابر اسرای فلسطینی عمق نقش‌آفرینی یمن در محور مقاومت را به نمایش گذاشت انصارالله یمن، از موضع یمنی‌ها در حمایت از آرمان فلسطین قدردانی کرد. در نامه هنیه آمده است: مراتب قدردانی خود را از مواضع رهبران و ملت یمن در حمایت از آرمان فلسطین اعلام می‌داریم.

انصارالله هم در واکنش به نامه حماس اعلام کرد: ما بر موضع ثابت و اصولی خود در قبال آرمان فلسطین به عنوان موضوع اصلی امت اسلامی تاکید می‌کنیم. ما حمایت کامل خود را از مقاومت فلسطین و گزینه‌های عادلانه آنها علیه اشغالگران اعلام می‌کنیم. همچنین انصارالله یمن خواستار اقدام جدی و موثر برای حمایت از آرمان فلسطین شد.

طرح ابتکاری که پیشتر «عبدالملک الحوثی» رهبر جنبش «أنصارالله» یمن درباره فلسطین ارائه کرده بود، نزدیکی دو طرف به یکدیگر در محور مقاومت را بیش از پیش نمایان ساخت. در همین ارتباط، «عبدالملک الحوثی» در سخنرانی خود به مناسبت پنجمین سالروز جنگ یمن از آمادگی کامل صنعاء برای آزادی یک خلبان و ۴ افسر سعودی در مقابل آزادی بازداشت شدگان جنبش حماس در عربستان سعودی سخن گفت.

وی در این باره تأکید کرده بود: اقدام مقامات سعودی در ربایش اعضای جنبش حماس و محاکمه آنها را به شدت محکوم می‌کنیم. آمادگی کامل خود برای آزادی یکی از خلبانان اسیر به همراه ۴ افسر و سرباز متجاوزگر سعودی در مقابل آزادی ربایش‌شدگان از جنبش حماس را اعلام می‌کنیم. نظام سعودی ربایش‌شده‌های فلسطینی را به اتهام حمایت از طرفی تروریستی محاکمه می‌کند و منظورش مجاهدان است.

در این راستا، باید گفت که طرح ابتکاری «عبدالملک الحوثی» نشان می‌دهد که یمنی‌ها از قدرت چانه‌زنی بالایی نیز برخوردار گشته‌اند؛ به گونه‌ای که حتی می‌توانند به عنوان یک طرف تأثیرگذار میان عربستان و جنبش مقاومت اسلامی حماس ایفای نقش کنند. بنابراین، طرح ابتکاری عبدالملک الحوثی، حاکی از قدرت یافتن یمنی‌ها در بعُد سیاسی نیز هست.

یمن بر خلاف کشورهای عربی که در عادی سازی روابط با تل آویو با یکدیگر مسابقه گذاشته‌اند، در خط محور مقاومت و تحقق آرمان فلسطینیان حرکت می‌کند اما مسأله حائز اهمیت دیگری که در طرح ابتکاری «عبدالملک الحوثی» رهبر جنبش «أنصارالله» یمن دیده می‌شود این است که یمن در حال حاضر در خط محور مقاومت و در مسیر تحقق آرمان‌های ملت فلسطین حرکت می‌کند. این در حالی است که بسیاری از کشورهای عربی اکنون ضمن سر دادن شعارهای ظاهری و پرطمطراق در حمایت از مسأله فلسطین، در واقع از سیاست‌های ظالمانه ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی حمایت به عمل می‌آورند.

یمن درحالی در خط محور مقاومت و در مسیر تحقق آرمان‌های ملت فلسطین حرکت می‌کند که کشورهای عربیِ مدعیِ حفاظت و حراست از آرمان‌های فلسطینیان، هر یک در مسیر عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی، به دنبال سبقت از دیگری هستند. از همین روی، طرح ابتکاری انصارالله نشان از آن دارد که برخلاف کشورهای متمول عربی، یمن صادقانه از مسأله فلسطین حمایت می‌کند و ضامن این حمایت نیز گام‌های عملی آن است.

بر اساس تمامی آنچه که گفته شد، کاملاً واضح است که امروز یک پیوند ناگسستنی میان یمن و فلسطین در چارچوب محور مقاومت برقرار شده است؛ پیوندی که عربستان سعودی و متحدان صهیونیستِ ریاض هنوز موفق به درهم شکستن آن نشده‌اند. لذا کشوری که عربستان رؤیای تبدیل آن به عمق استراتژیک خود را در سَر می‌پروراند امروز به جزئی جدایی ناپذیر از محور مقاومت مبدل گشته است.