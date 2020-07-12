۱۳ واحد عرضه کننده قلیان در قزوین پلمب شد

علی فولیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تحقق اهداف پیشگیرانه و ارتقا شاخص‌های سلامت، بهداشت و امنیت غذایی و همچنین احیا حقوق عامه، با توجه به وضعیت خاص جامعه از نظر شیوع ویروس کرونا، طرح تشدید برخورد با عرضه کنندگان مواد دخانی به ویژه قلیان در قهوه خانه‌ها و برخورد با صنوف متخلف و غیرمجاز با همکاری نیروی انتظامی، پلیس نظارت بر اماکن عمومی، اتاق اصناف و دانشگاه علوم پزشکی در استان قزوین اجرایی شد.

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین افزود: اتاق اصناف استان باید از طریق آموزش و فرهنگ سازی به واحدهای صنفی اطلاع رسانی کند که عرضه قلیان چه در ایام کرونا و چه پسا کرونا، جرم است و قانون گذار در قانون مبارزه با دخانیات، این رفتار را جرم انگاری کرده و در حال حاضر نیز یکی از راه‌های سریع انتقال بیماری کرونا استفاده از قلیان است.

وی بیان کرد: به مراجع انتظامی ابلاغ کرده‌ایم که حوزه استحفاظی خود را با استفاده از ظرفیت پلیس اماکن، رصد کرده و اجازه ندهند عرضه قلیان از علل شیوع کرونا شود.

این مقام قضائی در ادامه تصریح نمود: از مردم می‌خواهیم در راه مبارزه با عرضه و مصرف قلیان با ما همکاری کنند و فعالیت غیرمجاز هرگونه قلیان سرا و مراکز عرضه قلیان را گزارش کنند.

فولیان گفت: ۱۳ مرکز عرضه قلیان غیرمجاز را به علّت فعالیت غیرقانونی و عدم پایبندی به قوانین صنفی شناسایی و پلمب شد.