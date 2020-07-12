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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۹:۴۳

معاون استاندار یزد هشدار داد:

تعاونی‌های مسکن از ساخت‌وسازهای غیرمجاز اجتناب کنند

تعاونی‌های مسکن از ساخت‌وسازهای غیرمجاز اجتناب کنند

یزد- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار ‌یزد به شرکت‌های تعاونی مسکن دولتی استان در رابطه با موضوع ساخت و سازهای غیر مجاز تذکر جدی داد.

محسن صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی ساخت و سازهای غیرمجاز که توسط تعاونی‌های مسکن انجام شده است، اظهار داشت: بررسی‌های انجام شده در موضوع تخلفات ساخت و ساز در استان نشان می‌دهد برخی از شرکت‌های تعاونی مسکن ادارات، نهادها، سازمان و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت نسبت به خرید زمین‌های با کاربری غیر مسکونی در خارج از محدوده شهر و تفکیک آن برای فروش به اعضای خود اقدام می‌کنند.

معاون عمرانی استاندار با تذکر جدی به این تعاونی‌ها ادامه داد: شرکت‌های تعاونی مذکور شامل قانون منع فروش بوده و چنین اقداماتی تخلف محسوب می‌شود.

صادقیان افزود: به طور قطع از این موارد چشم‌پوشی نمی‌شود و با چنین مواردی برخورد و از اجرای کار آنها جلوگیری می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تاکید کرد: در صورت عدم تمکین، ادامه فعالیت و پرداختن به تفکیک‌های غیرمجاز و خرید و فروش در خارج از محدوده شهرها و روستاها مجوز و گواهی صلاحیت این شرکت‌ها ابطال خواهد شد.

کد مطلب 4971728

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