محسن صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی ساخت و سازهای غیرمجاز که توسط تعاونیهای مسکن انجام شده است، اظهار داشت: بررسیهای انجام شده در موضوع تخلفات ساخت و ساز در استان نشان میدهد برخی از شرکتهای تعاونی مسکن ادارات، نهادها، سازمان و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت نسبت به خرید زمینهای با کاربری غیر مسکونی در خارج از محدوده شهر و تفکیک آن برای فروش به اعضای خود اقدام میکنند.
معاون عمرانی استاندار با تذکر جدی به این تعاونیها ادامه داد: شرکتهای تعاونی مذکور شامل قانون منع فروش بوده و چنین اقداماتی تخلف محسوب میشود.
صادقیان افزود: به طور قطع از این موارد چشمپوشی نمیشود و با چنین مواردی برخورد و از اجرای کار آنها جلوگیری میشود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار تاکید کرد: در صورت عدم تمکین، ادامه فعالیت و پرداختن به تفکیکهای غیرمجاز و خرید و فروش در خارج از محدوده شهرها و روستاها مجوز و گواهی صلاحیت این شرکتها ابطال خواهد شد.
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