معاون علمی رئیس جمهور در کمیسیون آموزش حضور می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها، اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس، این هفته از امروز یکشنبه ۲۲ تیرماه لغایت سه شنبه ۲۴ تیرماه جلسه تخصصی دارند.

براساس این گزارش از برنامه های امروز یکشنبه ۲۲ تیرماه کمیسیون آموزش می توان به، بررسی و تصویب آیین نامه داخلی کمیسیون و انتخاب حداقل دو نفر از اعضای کمیسیون جهت معرفی به صحن علنی مجلس برای عضویت یک نفر در شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی اشاره کرد.

انتخاب حداقل چهار نفر از اعضای کمیسیون جهت معرفی به صحن علنی مجلس برای عضویت دو نفر در شورای عالی آموزش و پرورش و انتخاب حداقل چهار نفر از اعضای کمیسیون جهت معرفی به صحن علنی مجلس برای عضویت دو نفر در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از دیگر برنامه های کمیسیون آموزش مجلس است.

همچنین اعضای کمیسیون آموزش حداقل دو نفر از اعضای کمیسیون را جهت معرفی به صحن علنی مجلس برای عضویت یک نفر در شورای سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت مرکزی و حداقل دو نفر از اعضای کمیسیون جهت معرفی به صحن علنی مجلس برای عضویت یک نفر در شورای سنجش و پذیرش دانشجو را انتخاب می‌کنند.

انتخاب حداقل چهار نفر از اعضای کمیسیون جهت معرفی به صحن علنی مجلس برای عضویت دو نفر در شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها، انتخاب حداقل دو نفر از اعضای کمیسیون جهت معرفی به صحن علنی مجلس برای عضویت یک نفر در هیأت عالی گزینش و انتخاب حداقل دو نفر از اعضای کمیسیون جهت معرفی به صحن علنی مجلس برای عضویت یک نفر در شورای تخصصی توسعه فرهنگ قرآنی دستور کار پایانی امروز کمیسیون آموزش است.

در روز سه شنبه نیز پس از نشست هیأت رئیسه کمیسیون، ارائه گزارش اقدامات انجام شده در مورد قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی حرفه ای و مهارتی توسط دستگاه های ذی ربط و بررسی نحوه نظارت بر دستگاه های مرتبط با کمیسیون در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

همچنین ارائه گزارش معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در مورد اقدامات انجام شده در خصوص تحقق شعار سال (جهش تولید) و عملکرد شرکت های دانش بنیان، پارک‌های علمی و فناوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور دستور کار پایانی این هفته کمیسیون آموزش است.