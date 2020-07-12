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۲۲ تیر ۱۳۹۹، ۹:۵۰

از سوی ستاد مقابله با کرونای وزارت صمت

ممنوعیت صادرات انواع ماسک ابلاغ شد

ممنوعیت صادرات انواع ماسک ابلاغ شد

دفتر مقررات صادرات و واردات مصوبه ستاد مقابله با کرونای وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت صادرات انواع ماسک را ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، دفتر مقررات صادرات و واردات مصوبه ستاد مقابله با کرونای وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر ممنوعیت صادرات انواع ماسک را ابلاغ کرد.

این ممنوعیت صادرات که به امضای سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات رسیده، به تصمیم ستاد مقابله با کرونا و دبیر این ستاد در وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اعمال ممنوعیت در این باره اشاره شده است.

بر اساس این ابلاغیه صادرات انواع ماسک تحت ردیف‌های تعرفه‌ای ۶۳۰۷۹۰۱۰ و ۹۰۲۰۰۰۰۰ از تاریخ ۲۰ تیر ماه امسال ممنوع شده است.

کد مطلب 4971736

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